Soltész Miklós: Az a feladatunk, hogy Kárpátalján és egész Ukrajnában is minél hamarabb béke legyen

Az a feladatunk, hogy Kárpátalján is, és egész Ukrajnában minél hamarabb béke legyen – jelentette ki Nagyszőlősön Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki a helyi Perényi Zsigmond Középiskolában iskolatáskákat, tanszereket, tankönyveket és kerékpárokat adott át a tanintézmény diákjainak és tanárainak a Katolikus Karitász jóvoltából.

A Katolikus Karitász augusztus elején azzal a céllal hirdette meg a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű programját, hogy közel 10 000 hátrányos helyzetű gyermeket támogasson Magyarországon tanévkezdéskor – mondta el Écsy Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója. Szavai szerint a programot azért hozták át a határon túlra, hogy „Kárpátalján is öröm legyen az iskolakezdés”.

Écsy Gábor kijelentette: örül annak, hogy „ez az iskola létezik, és a történelem viharait is kiállva tovább folytatja a küldetését”. Hozzátette:

a Nagyszőlősön átadott közel harminccal együtt összesen 150 iskolatáska kerül a Felső-Tisza vidékére, valamint Ungvárra, Munkácsra, Beregszászra és Tiszaújlakra is.

Ezenkívül húsz kerékpárt is kaptak a nagyszőlősi diákok.

Az adomány ünnepélyes átadásán Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy a háború kezdete óta 5300 tonna támogatás érkezett Magyarországról Kárpátaljára és a Kárpátokon túli ukrajnai területekre mintegy 13 milliárd forint értékben, mint mondta, „köszönhetően a magyar karitatív szervezetekkel történt együttműködésnek, mely a magyar kormány munkáját segítette, és ami a legfontosabb, segítette az itt élőket”.

Az Ukrajna és az Ukrajnából menekülők megsegítésére fordított teljes összeg megközelíti a 100 milliárd forintot. Soltész Miklós azt is elmondta, hogy a háború ideje alatt eddig több mint tizenegyezer ukrán gyerek nyaralhatott Magyarországon.

A háború áldozatainak támogatása a jövőben is folytatódik – erősítette meg Soltész Miklós, hiszen „Magyarország így tud segíteni nekik”, miközben adott esetben sokkal nagyobb és gazdagabb nemzetek „a töredékét sem teszik meg az itt élőkért”, kizárólag a saját gazdasági és politikai érdekeiket érvényesítik Ukrajna vonatkozásában.

A mostani átadás mondhatni jelképes – fogalmazott az államtitkár.

Ám látva a gyerekek örömét, kijelenthető: „minden egyes kis segítség óriási dolog”. Soltész Miklós kiemelte: „Az a feladatunk, nekünk Magyarországon a kötelességünk, hogy minden eszközzel megragadjuk a békének a lehetőségét”.

„A háború tragédiái jelen vannak” mind a pedagógusok, mind a diákok családjaiban – mondta. Ezért „az a feladatunk, hogy Kárpátalján és egész Ukrajnában is minél hamarabb béke legyen” – hangsúlyozta Soltész Miklós.

„Mi ezért dolgozunk Magyarországon, és azért fogunk mindent megtenni világpolitikai szinten is, hogy ezt képviseljük”, akkor is, ha ezért sokan támadnak, és „nem is értik a mi gondolkodásunkat” – összegzett az államtitkár.

