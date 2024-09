Pedro Almodóvar versenyfilmjét 20 perces tapssal ünnepelte a közönség a Velencei filmfesztiválon

Csaknem húszperces tapsorkán fogadta Pedro Almodóvar első angol nyelvű filmje, a The Room Next Door bemutatóját hétfőn a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a versenyprogramban vetítették a spanyol rendező Tilda Swintonnal és Julianne Moore-ral forgatott drámáját.

„A bizonytalanságom az első olvasópróba után szertefoszlott” – mesélte a korábban csak spanyol nyelven forgató Almodóvar a szereplőgárdát dicsérve, amiért mindent elkövettek, hogy megkönnyítsék a közös munkát.

A film forgatókönyvét Almodóvar az amerikai szerző, Sigrid Nunez What Are You Going Through című 2020-ban megjelent regénye nyomán írta.

Moore és Swinton olyan barátnőket játszik, akik fiatalon ismerkedtek össze, de aztán elsodorta őket egymástól az élet. Ingrid (Moore) regényíró lett, Martha (Swinton) háborús riporter. Sok év után New Yorkban találkoznak ismét, amikor Ingrid megtudja, hogy Martha súlyos rákbeteg. Lassan újra közeli kapcsolatba kerülnek, megismerik egymás életét, kiderül, hogy Marthának van egy lánya is, aki azonban, mivel anyjának soha nem volt rá ideje, teljesen elidegenedett tőle.

Almodóvar a velencei sajtótájékoztatóján elmondta, hogy filmje

„a bolygó és az emberek állapotáról”

szól.

Világosan akarta kifejezni az eutanáziával kapcsolatos érzéseit, azt, hogy véleménye szerint az embernek képesnek kell lennie arra, hogy maga döntsön az életéről – idézte a deadline.com cikke a rendezőt, aki arra utalt, hogy a Swinton által alakított Martha ezt az utat akarja választani, miután kiderül, hogy gyógyíthatatlan beteg.

Swinton a bemutató előtt felidézte, hogy Almodóvar Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén című nyolcvanas évekbeli filmje meghatározó volt számára, azóta akart vele dolgozni, még azt is felajánlotta neki, hogy megtanul spanyolul, de a rendező akkor csak nevetett az ötleten. Mint hozzáfűzte: szerencsésnek érzi magát, hogy őt választotta erre a szerepre.

Swinton négy éve dolgozott először Almodóvarral a rendező The Human Voice című rövidfilmjében.

Almodóvar elismeréssel szólt a két színésznő munkájáról, mint mondta:

„az egész film súlyát ők vitték a vállukon, és káprázatosan”.

„Akadtak pillanatok, amikor a stáb és én is könnyes szemmel néztük az alakításukat. Nagyon megindító forgatás volt, és valamiképpen áldott” – fogalmazott a rendező.

Swinton és Moore különösen azért szerette a filmet, mert két korukbeli nő barátságát állítja a központba. „Nagyon-nagyon ritkán látunk női barátságról szóló történetet, különösen olyat, amely idősebb barátnőkről szól” – mondta Moore.

Miközben Martha élete végéhez közeledik, a film mégsem a halállal foglalkozik, hanem az élettel. „Sokat beszéltünk az életről, de a halálról nem igazán” – idézte fel Swinton.

Almodóvar, aki negyven éve jár vissza a velencei filmfesztiválra, legutóbb 2021-ben fordult meg a Lidón, amikor a Párhuzamos anyák című filmjének főszereplője, Penélope Cruz elnyerte a legjobb női alakítás díját. 2019-ben a spanyol rendező a filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdíját is megkapta. A rendező legújabb alkotását a velencei filmfesztivál versenyprogramjában mutatták be, amelyben mások mellett Pablo Larraín Maria című, Maria Callasról szóló életrajzi drámájával, és Todd Phillips Joker: Kétszemélyes téboly című filmjével küzd az Arany Oroszlán-díjért.

A fesztivál szombaton zárja kapuit a díjátadó gálával.

A The Room Next Door című filmet szeptember 7-én a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál szintén műsorra tűzi, és az októberi spanyol bemutató után nemzetközi mozis forgalmazása is megkezdődik.

Kiemelt kép: Pedro Almodóvar spanyol rendező a The Room Next Door című filmdráma bemutatóján a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2024. szeptember 2-án. A filmes seregszemle szeptember 7-ig tart. (Fotó: MTI/AP/Invision/Joel C Ryan).