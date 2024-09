Ballisztikus rakétákkal támadták az oroszok Poltavát: 47 halott, több mint 200 sebesült

Két orosz ballisztikus rakéta csapódott be egy katonai kiképző létesítménybe és egy közeli kórházba az Ukrajna közép-keleti régiójában fekvő Poltavában,

– jelentették be kedd délután hírügynökségek.

Az AP által idézett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először 41 főről beszélt, később a BBC arról írt, hogy az államfő felesége Olena Zelenszka már 47 áldozatot említett.

A csapás Poltava városában, az azonos nevű régió fővárosában történt – erősítették meg az AP amerikai hírügynökség szerint ukrán tisztviselők. A város Kijevtől mintegy 350 kilométerre délkeletre fekszik. Poltava Ukrajna második legnagyobb városa, az orosz határhoz közeli Harkiv felé vezető főút- és vasútvonalon fekszik.

az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i kezdete óta.

„A poltavai katonai kommunikációs intézet egyik épülete részben megsemmisült: az emberek a romok alatt találták magukat. Sokakat sikerült megmenteni” – számolt be Zelenszkij a Telegram-csatornáján közzétett videóban.

„Minden szükséges szolgálat részt vesz a mentési műveletben” – tette hozzá. Elmondta, hogy elrendelte a történtek „teljes körű és gyors kivizsgálását”.

A mentőcsapatoknak és

– áll a védelmi minisztérium közleményében. Filip Pronin poltavai kormányzó szerdától háromnapos gyászt hirdetett. „Nagy tragédia Poltava régió és egész Ukrajna számára” – írta Pronin Telegram-oldalán. „Az ellenségnek minden bizonnyal felelnie kell minden emberiség elleni bűntettéért” – tette hozzá.

Update: Number of known deaths rises to 47 with over 200 wounded. City of Poltava is in central Ukraine, but closer to northern border. 2 ballistic missiles struck, & likely to be Iskander-M – missiles. These have a range of 500km, so can strike much of Ukraine from occupied… https://t.co/qd1PeGiLyH pic.twitter.com/QjFVTj3yQq

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) September 3, 2024