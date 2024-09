A Hamász videót tett közzé az egyik meggyilkolt túszról

A Hamász iszlamista terrorszervezet kedden közzétette az Eden Jerusalmiról, az egyik meggyilkolt túszról a fogságban készített videóját

Az ismeretlen időpontban készített, néhány másodperces, a család beleegyezésével közzétett videofelvételen a 24 éves Jerusalmi azt üzeni legközelebbi családtagjainak, hogy szereti őket, és nagyon hiányoznak neki. A Tel-Avivban élő Jerusalmit október 7-én, a Hamász terrortámadásában a Gázai övezet melletti Nova technopartiról rabolták el, ahol pultosként dolgozott. A támadás idején az első órákban egy kocsiban rejtőzködött barátai holtteste mellett, majd egy bokorban bújt el, ahol két és fél óra múlva a terroristák rátaláltak. Eközben végig kapcsolatban állt telefonon családjával.

Eden Jerusalmi tárgyalásos kiszabadítása kétszer is meghiúsult. Először tavaly decemberben, amikor a Hamász csak hét nő, köztük az ő nevét adta át az előre megbeszélt tíz helyett Izraelnek, és három idős férfit akartak a nők mellett kiadni, de ezt az izraeli kormány elutasította, és újraindultak a harcok. Később szerepelt Joe Biden amerikai elnök májusban bejelentett, az izraeli kormány feltételeivel megfogalmazott megállapodástervezetben is, de ehhez július 27-én az izraeli kormányfő kérésére hétoldalas kiegészítést fűztek, miszerint az izraeli csapatok továbbra is maradtak volna a Gázai övezet és Egyiptom közötti határsávon, amit a Hamász utasított el, s ezzel az egyezség meghiúsult.

Jerusalmit öt másik társával együtt néhány nappal ezelőtt, csaknem egyéves fogság után, csütörtök éjjel vagy péntek reggel gyilkolták meg Hamászhoz tartozó őreik Rafahnál, az övezet déli csücskénél egy alagútban, amikor közeledtek feléjük az izraeli csapatok. A Hamász arra utasította a túszok őreit, hogy öljék meg foglyaikat, ha közelednek az izraeli katonák. Ezt már két héttel a terrortámadás és túszejtés után közölték az izraeli médiában.

Az újabb hat elhurcolt izraeli megölése után vasárnap este a túszok kiszabadulását lehetővé tévő megállapodás aláírását követelő tömegtüntetések kezdődtek Izraelben.

Kiemelt kép: Keltezetlen kombókép hat, a Hamász fogságában megölt izraeli túszról, akik holttestét az izraeli hadsereg 2024. augusztus 31-én találta meg a Gázai övezetben, és hazaszállította. A felső sorban (b-j): Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino és Eden Yerushalmi, alul (b-j) Almog Szaruszi, Alexander Lobanov és Carmel Gat. A hadsereg szóvivője szerint a túszokkal néhány napja végeztek. (Fotó: MTI/AP/Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma)