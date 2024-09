London leállítja bizonyos fegyverek izraeli exportját

Leállítja a brit kormány bizonyos fegyverek izraeli exportját – jelentette be hétfőn David Lammy brit külügyminiszter.

Lammy a londoni alsóházban tartott beszámolójában úgy fogalmazott: a brit kormány nem nemzetközi bíróság, így nem feladata annak megítélése, hogy Izrael megsértette-e a nemzetközi humanitárius szabályokat.

A gázai hadműveletekhez hasonló konfliktusok esetén azonban Londonnak jogi kötelessége az exportengedélyek felülvizsgálata, mivel az érvényes stratégiai exportengedélyeztetési kritériumok alapján Nagy-Britannia nem adhat ki kiviteli engedélyeket, ha egyértelműen fennáll annak a kockázata, hogy az adott hadfelszerelés használata a nemzetközi humanitárius szabályok súlyos sérelméhez vezethet – mondta a munkáspárti brit kormány külügyminisztere.

Lammy kijelentette: a legutóbbi felülvizsgálat során olyan helyzetértékelést kapott, amelynek alapján nem lehet kizárni az Izraelnek szánt egyes brit hadfelszerelések exportja esetén ezt a kockázatot.

A miniszter elmondta: a jelenleg érvényes 350-ből „hozzávetőleg 30” exportengedély felfüggesztéséről van szó. Ezek között katonai repülőgépekhez, köztük vadászgépekhez, valamint helikopterekhez és drónokhoz szükséges részegységek, emellett hadszíntéri célkijelöléshez használatos felszerelések szerepelnek.

David Lammy szerint a Gázában végrehajtott izraeli hadműveletek változatlanul óriási veszteségeket okoznak a civil lakosság körében, és a polgári infrastruktúrát is jelentős mértékben lerombolták.

A brit kormány megítélése szerint Izrael a jelenleginél sokkal nagyobb erőfeszítéseket tudna kifejteni annak érdekében, hogy az életmentő élelmiszer-szállítmányok és orvosi felszerelések eljussanak a gázai civil lakossághoz.

Londont emellett mélységesen aggasztják az őrizetesekkel szembeni rossz izraeli bánásmódról szóló hiteles beszámolók,

különös tekintettel arra, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát Izrael nem engedi be azokra a helyekre, ahol az őrizeteseket fogva tartja mondta hétfő esti alsóházi tájékoztatásában a brit külügyminiszter.

„Én is, elődöm is és szövetségeseink is ismételten és erőteljes hangon felvetettük ezeket az aggályokat az izraeli kormánynak, amely azonban sajnálatos módon nem tett kielégítő intézkedéseket” – fogalmazott parlamenti tájékoztatójában David Lammy.

Az Izraelnek szállítandó brit hadfelszerelések exportkorlátozása már az előző, konzervatív párti brit kormány idején is felmerült. David Cameron akkori brit miniszterelnök azonban nem sokkal a munkáspárti győzelemmel végződött júliusi választások előtt kijelentette: az Izraelbe irányuló brit fegyverszállítások leállítása a Gázát uraló, palesztin Hamászt erősítené és csökkentené a megállapodás esélyét az iszlamista szervezet által a tavaly októberi terrortámadás során túszul ejtett izraeliek szabadon engedéséről.

Kiemelt kép: Bevetésre indul a brit királyi légierő (RAF) egyik Typhoon FGR4 harci repülőgépe a jemeni húszi lázadók állásai elleni újabb brit-amerikai katonai művelet idején, 2024. február 24-én egy meg nem nevezett légitámaszponton a Földközi-tengeren (Fotó: MTI/EPA/MOD/RAF)