Elpusztult Hvaldimir, a feltételezett orosz kémbálna

Az először 2019-ben a norvégiai sarkvidéki vizeken megfigyelt, több méter hosszú fehér cetféle nevét a bálnát jelentő norvég hval szóból, illetve az emblematikus orosz keresztnév összetételéből kapta.

Sebastian Strand, a Marine Mind civilszervezet alapítója közölte, hogy a beluga utáni szokásos kutatás közben talált rá a tetemre. Mint mondta, megerősítették, hogy huszonnégy órával azelőtt még élve látták, mielőtt megtalálták Risavika délnyugati partjánál mozdulatlanul lebegve a vízben.

