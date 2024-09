Az uniós külügyi főképviselő az izraeli túszok szabadon bocsátására szólított fel

Az izraeli hadsereg bejelentése szerint az egyiptomi határnál fekvő Rafahban, az EU-ban terrorszervezetnek nyilvánított Hamász palesztin iszlamista szervezet egyik alagútjában találták meg a tavaly október 7-én Izraelből elrabolt túszok holttestét. Egy kivételével mindannyiukat a Nova zenei fesztiválról hurcolták el. A legfiatalabb áldozat 23, a legidősebb 39 éves volt, egyikük izraeli-amerikai állampolgár.

Az X közösségi oldalon vasárnap közzétett bejegyzésében az uniós főképviselő azt írta, „elborzadt” a Hamász által meggyilkolt izraeli túszok halálhíre miatt.

I am horrified at the murder of 6 Israeli hostages of Hamas whose bodies were found in Gaza

These young innocent men women should have long been brought to safety & to their loved ones

We stand with all hostages

We need a ceasefire to end this tragedy & bring all hostages home

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2024