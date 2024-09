Átszakította a mennyezetet és a rendőrök lába elé zuhant a körözött férfi az Egyesült Államokban

A 20 éves Deario Wilkerson május 9-e óta szökésben volt, miután korábban egy férfi lelövése miatt elfogatóparancsot adtak ki ellene Memphisben. A rendőröknek azonban nemrég sikerült a férfi nyomára bukkannia, egy házban rejtőzködött a város északkeleti részében.

A helyi különleges egység emberei éppen házkutatást hajtották végre a helyszínen, amikor

Memphis murder #Fugitive, Deario Wilkerson, tried to hide in the attic. He was captured by U.S. Marshals after he fell through the ceiling. pic.twitter.com/ZhQJp4Sbo2

— U.S. Marshals Service Memphis (@USMSMemphis) August 26, 2024