A migráció korlátozását sürgette a német elnök a solingeni késelés áldozatai előtt tisztelegve

Németországnak lépéseket kell tennie az illegális bevándorlás korlátozására – jelentette ki Frank-Walter Steinmeier államfő vasárnap Solingenben azon a megemlékezésen, amelyen a nyugat-németországi városban augusztus 23-án elkövetett, feltehetően iszlamista indíttatású késes támadás áldozatainak emléke előtt tisztelegtek az ország politikai vezetői.

A Solingen megalapításának 650. évfordulója alkalmából tartott fesztivál résztvevőit ért támadásban hárman meghaltak, nyolcan megsebesültek. A város színházában tartott megemlékező ünnepségen Steinmeier kijelentette, hogy „megkönnyebbült és hálás”, amiért a sebesültek egyike sincs komoly veszélyben. Hangsúlyozta, hogy

Németországnak a menekülteket továbbra is segítenie kell, de intézkedéseket kell kidolgozni az illegális migráció visszaszorítására.

Kapcsolódó tartalom Az Iszlám Állam vállalta a felelősséget a solingeni késes támadásért

A támadással egy 26 éves szíriai állampolgárt gyanúsítanak, akit tette elkövetése után őrizetbe vettek. Kiderült az is, hogy a merénylőt tavaly ki akarták toloncolni Bulgáriába, de nyoma veszett.

„Egy rettenetes bűntény miatt gyűltünk ma össze, amelyet egy olyan ember követett el, aki a tudomásunk szerint védelmet keresett és talált itt, de borzasztóan visszaélt ezzel a védelemmel”

– mondta Steinmeier a megemlékezésen, amelyen jelen volt Olaf Scholz kancellár és más magas rangú vezetők is. „Ez tűrhetetlen” – tette hozzá. Steinmeier hangsúlyozta: „jó okból vagyunk olyan ország, amely védelmet nyújt a politikai üldöztetés és a háború ellen védelmet kereső embereknek.” Hozzátette: „azt szeretnénk, hogy ez az ország maradjunk, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha azok, akiknek nincs jogcímük a különleges védelemhez, nem terhelnek túl bennünket”.

„Mindent meg kell tennünk, hogy érvényesítsük a létező és a most előkészületben lévő határátlépési szabályokat.”

„A következő években ezt kell elsődleges feladatunknak tekintenünk” – emelte ki. Az elmúlt napokban az Olaf Scholz vezette kormány új korlátozásokat jelentett be a fegyverhasználattal kapcsolatban, egyben új intézkedéseket ígért a kitoloncolások megkönnyítésére. Pénteken ennek jegyében már meg is kezdték a bűnelkövetésen ért afgán állampolgárok visszatoloncolását hazájukba. Scholz most úgy foglalt állást, hogy

Németországnak tanulnia kell a solingeni támadás jelentette leckéből.

Ezzel tartoznak az áldozatoknak és hozzátartozóiknak is – tette hozzá.

A kiemelt képen: Frank-Walter Steinmeier német elnök a német alaptörvény elfogadása 75. évfordulóján tartott berlini ünnepségen, 2024. május 23-án. (MTI/EPA/Action Press pool/Christian Marquardt)