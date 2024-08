Átvették a hatamat egy amerikai elővárosban a venezuelai bűnözők

A tulajdonosokat elüldözik vagy együttműködésre kényszerítik, majd bemennek és lefényképezik a lakást. Ezután órákon belül beköltözik oda egy venezuelai család – így foglalnak le lakásokat az állig felfegyverzett bandatagok. A rendőrség nem reagál a lakók hívásaira, Colorado demokrata kormányzója képzelődésnek nevezi a történteket.

Miután egy helyi tisztviselő videókat osztott meg egy Denver elővárosában

fényes nappal házakba behatoló és ott lakásokat elfoglaló, fegyveres venezuelai bandáról,

a coloradói Aurora polgármestere, Mike Coffman pénteken bejelentette: a város megkezdi azoknak a lakóházaknak a kiürítését, amelyeket a Tren de Aragua nevű fegyveres banda foglalt el – közölte a Fox News.

🚨 BREAKING🚨 New Footage of the Venezuelan Gang, Tren de Aragua, in one of the many complexes they have taken over in #aurora #Colorado They have reportedly taken over this part of town. The Footage shows the armed gang patrolling the building Footage from @KDVR Fox 31 Denver pic.twitter.com/qIM6mGnRLc — 𝕊𝕔𝕒𝕣𝕪 𝔼𝕝𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝔻𝕖𝕟𝕚𝕖𝕣 🇺🇸 (@nomandatesco) August 28, 2024

Emberrablás, prostitúció

Az axios.com amerikai hírportál felidézi: a Tren de Aragua börtönbandaként szerveződött meg a venezuelai Aragua városában, majd egész Dél-Amerikában elterjedt és nemzetközi bűnbandává szerveződött. A banda denveri tevékenységének központját az Aurora nevű elővárosba helyezte, ahol több bérlakásként működő apartman-negyedet le kellett zárni a banda által teremtett, lakhatatlan körülmények és bűnözés miatt.

A bandát azzal vádolják, hogy nőket és fiatal lányokat rabolnak el, és kényszerítenek prostitúcióra.

Meggyilkolják azokat, akik szökni próbálnak.

A drogcsempészés és venezuelai migráns családok beköltöztetése mellett tehát többek között e célból foglalnak le lakásokat a bűnözők.

A FOX31 csatorna videót tett közzé az egyik aurorai apartman-komplexumról (ezek magánkézben levő, bérlakásként működtetett lakótömbök – a szerk.). A felvételen egy csoport lőfegyverrel fölszerelt férfi járkál az egyik lakás lépcsőházában, majd behatolnak az egyik lakásba.

After video of armed Venezuelan gang shared by local official goes viral, Colorado city takes action https://t.co/5IU3h9OmXQ — Fox News (@FoxNews) August 31, 2024

A videó közvetlenül azelőtt készült, hogy lövöldözés történt a komplexum parkolójában.

„Mintha kínoznának minket”

A CBSNews által megszólaltatott egyik helyi lakos, Cindy Romero szerint – aki az auroai 12. sugárút és a Dallas Street sarkán lakik –

az élet „rémálomszerű tortúrává fajult,

amelyet a bűnözéssel való gyakori találkozás és a város és a rendőrség támogatásának teljes hiánya jellemez.”

Romero másfél évvel ezelőtt vette észre a bűnözés fokozatos növekedését ebben a denveri elővárosban. Az elmúlt három hónapra így emlékszik vissza: „Folyamatosan kénytelenek voltunk intézkedéseket hozni, hogy megvédjük magunkat: több zárat szereltem fel, további kamerákat vásároltam, és távolabb parkoltam az épülettől. Mindezen erőfeszítések ellenére a helyzet folyamatosan eszkalálódott. Úgy éreztük, mintha kínoznának minket.”

✋️ Who here thinks we should send the National Guard to Aurora Colorado to deal with these armed gangs of undocumented Venezuelan? This is domestic terrorism and FBI presence is needed. 👀😳 pic.twitter.com/vjvzoSCCC5 — Sophie Rain Thread 🔥❤️ (@SophieRainForum) August 29, 2024

Beszámolt arról, hogy látott embereket automata fegyverekkel. Nem csak fegyverrel a kézben járkálhatnak a rendőrség teljes passzivitása mellett, de „annyira elfajult a helyzet, hogy a golyók még a barátom lakásán is áthaladtak, és eltalálták az autómat” – mondta Romero.

Hozzátette: a 911 gyakori hívása ellenére a rendőrség szinte egyáltalán nem reagált. „Amikor felhívtam a rendőrséget, hogy bejelentést tegyek egy lövöldözésről, az egyik rendőr megkérdezte, hogy nem gondoltam-e arra, hogy elköltözzek.”

Betelepülők

A venezuelai bandákkal számos amerikai hírcsatorna foglalkozott. Több helyben lakó édesanya elmondta: a gyerekeket nem merik egyedül az utcákra, parkokba leengedni, a szülők csoportokba verődve járnak le a parkokba a gyerekekkel, úgy kisebb az esélye, hogy a bandatagok megtámadják őket.

„Jelenleg egész épületkomplexumokat tartanak a bandák ellenőrzése alatt” – mesélte a bérlakások lakótömbjeiről Danielle Jurinsky, Aurora városi tanácsának tagja. „Ezeket a komplexumokat most már a Tren de Aragua banda működteti.

Your votes matter this November. An armed Venezuelan gang has taken control of an apartment complex as well as other parts of town in Aurora Colorado. Is this what you want? I never thought I’d live to see the day something like this happens in the U.S. straight out of a movie https://t.co/Zru9WhMCA5 — Jay Rider (@SummitPnw_) August 29, 2024

A tulajdonosokat elüldözik vagy együttműködésre kényszerítik, majd „bemennek, és lefényképezik a lakást. Ezután órákon belül beköltözik oda egy venezuelai család.” A város „egyes részei teljesen a banda ellenőrzése alatt állnak. A helyi média ezt lekicsinyli” – mondta.

„Álprobléma”

Mindeközben Colorado állam demokrata kormányzója, Jared Polis „képzelgésnek” nevezte a venezuelai bűnbandák tevékenységét. Polis gúnyos hangvételű nyilatkozatban reagált Jurinsky észrevételeire – jelenette a The New York Post.

Colorado Gov. Jared Polis says the viral videos of armed Venezuelan gangs taking over apartment buildings is just a figment of the „imagination” of local leaders. Fmr apartment resident Cindy Romero absolutely DESTROYS Polis: „Polis wouldn’t last five minutes on that property.” pic.twitter.com/SQjyom8sJ8 — vanhoa (@vanhoa2272) August 31, 2024



Szóvivője viszont azt mondta a lapnak, hogy a kormányzó már tudatta az aurorai polgármesterrel: Colorado állam készen áll arra, hogy szükség esetén a colradói állományban levő rendőrök és s a Coloradói Nyomozóiroda segítségével támogassák a helyi rendőrséget.

A kiemelt kép illusztráció: Egy venezuelai férfi fegyverrel a kezében, 2019. március 1-jén Caracasban. (Fotó: Roman Camacho/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)