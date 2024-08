Megengedte 13 éves lányának, hogy kifúrja páciense koponyáját egy osztrák idegsebész

Büntetőeljárás indult egy elismert szakembernek számító osztrák idegsebész ellen, aki, a gyanú szerint az egyik általa lebonyolított agyműtét során hagyta a 13 éves lányának, hogy ő fúrja ki a páciense koponyáját.

A grazi egyetemi kórház egyik idegsebésze bevitte magával a 13 éves lányát a műtétjére, hogy bemutassa, miként zajlik egy operáció. A beavatkozás kezdetekor pedig azt is megengedte, hogy a kislánya fúrjon lyukat a sürgősségi ellátásra szoruló páciense fejébe.

Az áldozat erdei balesetben ütötte be a fejét olyan súlyosan, hogy a kórházba szállítása után azonnal meg kellett műteni.

Az eset után az idegsebészt és egy másik orvost is elbocsátottak a klinikáról – közölte az orvosi túlkapás kivizsgálását végző ügyész, aki egyúttal azt is megerősítette, hogy

a két említett orvos és a műtétben részt vevő öt további orvos ellen is súlyos testi sértés miatt nyomoznak a hatóságok.

A páciens állítólag még mindig a baleset utóhatásaival küzd, de csak akkor tudta meg az igazságot a műtétjéről, amikor a rendőrség nyilvánosságra hozta az ügy részleteit egy névtelen bejelentés alapján. A férfi ügyvédje szerint ügyfele minden érintett ellen jogi lépéseket tervez, és szükség esetén kártérítésért folyamodik.

„A műtétre és a fúrásra is szükség volt, ez számunkra vitán felül áll. De az már kérdéses, hogy megengednek ilyet egy 13 éves gyereknek” – mondta az ügyvéd, aki egyúttal arra is rámutatott, hogy a beavatkozásnál jelen lévő összes szakember bűnrészesnek tekinthető, hiszen bármelyikük megakadályozhatta volna, hogy egy gyerek is belépjen a műtőbe.

Az ügyvéd a kórház vezetését is bírálta, mivel állítása szerint a botrány kirobbanása után senki nem vette fel ügyfelével a kapcsolatot, hogy bocsánatot kérjen tőle vagy magyarázatot adjon a történtekre.

