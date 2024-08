Több palesztin fegyverest megölt az izraeli hadsereg Ciszjordániában a terrorellenes razziában

Az izraeli hadsereg megölt öt palesztin fegyverest Ciszjordánia északi részén, Túl-Karmban a szerdán kezdődött terrorellenes razzia során – jelentette az izraeli katonai szóvivő csütörtök reggel.

Az egyik túl-karmi mecsetben bujkáló, s ott megölt fegyveresek egyike Mahmed Dzsaber, az Iszlám Dzsihád palesztin szervezet magas rangú tagja volt, aki részt vett júniusban Kalkíliában egy olyan terrortámadásban, melyben életét vesztette egy izraeli férfi.

Júliusban a Palesztin Hatóság biztonsági szervei megpróbálták elfogni a túl-karmi kórházban, ahol ápolták, de a tiltakozó tömeg megakadályozta a letartóztatását.

Az izraeli hadsereg most azt is bejelentette, hogy elfogta a körözés alatt álló Muhammad Kszaszaszt, az Iszlám Dzsihád katonai szárnyának, az al-Kudsz Brigádoknak az egyik túl-karmi vezetőjét. A palesztinok arról számoltak be, hogy

civil ruhás izraeli fegyveres erők hatoltak be a túl-karmi menekülttábor külterületére, és ott ejtették foglyul Kszaszaszt.

A Rámalláhban működő palesztin egészségügyi minisztérium egy harmincöt éves férfi haláláról számolt be, akivel izraeli katonák fegyvere végzett Dzsenínben. Ezzel tizenhatra nőtt a Ciszjordánia északi részén szerdán indított izraeli razzia halálos áldozatainak száma.

António Guterres ENSZ főtitkár az X közösségi oldalon Izrael ciszjordániai rajtaütéseinek leállítására szólított fel. „Súlyosan aggasztóak a legfrissebb fejlemények a megszállt Ciszjordániában, benne Izrael nagyszabású hadműveleteinek elindítása. „Határozottan elítélem az emberéletek, köztük gyermekek életének kioltását, és ezen műveletek azonnali leállítására szólítok fel””– írta Guterres.

„Irán október 7-e óta keményen dolgozik azon, hogy Ciszjordániába fejlett robbanószerkezeteket juttasson el, melyeket Izrael városközpontjaiban kell felrobbantani. Izrael nem ülhet és várhatja tétlenül a buszok és kávézók felrobbantását a centrumokban” – írta válaszul Dani Danon, Izrael ENSZ-nagykövete.

Izrael bejelentette, hogy tartózkodik a Gázai övezet bizonyos helyei elleni támadásoktól annak érdekében, hogy a térségben elvégezhessék a kampányszerű oltást a járványos gyermekbénulás ellen. A Gázai övezetben a Hamász és Ciszjordániában a Fatah vezette palesztin egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy

befejeződtek az előkészületek az övezetben élő mintegy hatszáznegyvenezer gyermek oltási kampányához.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetével (WHO), a palesztinokat segélyező UNRWA szervezettel és a gyermekek érdekében tevékenykedő UNICEF-fel együttműködve kialakított ütemterv szerint az oltási kampány első szakasza szombaton, a második körülbelül három hét múlva kezdődik.

A minisztériumok vezető tisztviselői elmondták, hogy 1 260 000 adag oltóanyagot szállítottak a Gázai övezetbe, ezeket Hán-Júniszban tárolják hűtve.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI/EPA)