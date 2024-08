Megsérült vezeték okozta az áramütést a kerti medencében Indianaban

Indiana államban öt fürdőzőt ért áramütés Logansport városában. A rendőrök, a tűzoltók és a mentők nem sokkal délután fél három után értkeztek meg a kertvárosi ingatlanhoz, ahonnan öt embert kellett kimenteni a kerti medencéből, miután áramütést szenvedtek.

Multiple people electrocuted in ‘freak accident’ while enjoying swim in pool: police https://t.co/uqa3wwoor1

— Fox News (@FoxNews) August 26, 2024