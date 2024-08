Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal, leállt a forgalom Eindhoven repülőterén

Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal szerdán, Eindhoven repülőterén leállították a forgalmat, a fennakadások a parti őrséget és a katasztrófavédelmet is érintik.

A parti őrség mellett az útlevelek és a határok ellenőrzéséért felelős repülőtéri és kikötői hatóság is üzemzavarokat jelentett. Utrecht város katasztrófavédelme bejelentette, hogy az üzemzavar miatt megszakadt a kapcsolat a segélyszolgálatok kommunikációs rendszerei között. Hozzátették, hogy a 112-es segélyvonal mindazonáltal továbbra is elérhető, illetve a nem sürgős esetekre fenntartott vonal is.

Kapcsolódó tartalom Zsarolószoftveres kibertámadás zavarta meg a spliti repülőtér forgalmát Nyáron ez Horvátország legforgalmasabb repülőtere.

Fennakadásokat jelentettek a kormányzat DigiD nevű, az elektronikus közigazgatási ügyintézésre fenntartott oldaláról is, amelyen át a többi között az adóhivatallal is fel lehet venni a kapcsolatot, továbbá társadalombiztosítási ügyeket lehet intézni. Az NlTimes című holland hírportál a holland közegészségügyi hivatalra hivatkozva azt közölte, jelenleg nehézségekbe ütközik a Covid-19 elleni oltásra történő online időpontfoglalás is; a hivatal szerint a fennakadás elsősorban a mobiltelefon-felhasználókat érinti.

Egyelőre nem tudni, van-e összefüggés a fennakadások között. Az üzemzavarok okát vizsgálják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/ANDY RAIN)