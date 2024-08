Kreml: Moszkva kész jogi támogatást nyújtani a Telegram őrizetbe vett alapítójának

Oroszország kész jogi segítséget nyújtani a Franciaországban őrizetbe vett Pavel Durovnak, a Telegram közösségimédia-szolgáltató társalapítójának, aki orosz állampolgár – közölte Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő.

„Természetesen, tekintettel arra, hogy orosz állampolgársággal rendelkezik, készek vagyunk a szükséges segítséget és támogatást nyújtani. De itt a helyzetet bonyolítja az a tény, hogy francia állampolgár is” – mondta a szóvivő.

Durov egyébként az orosz és a francia állampolgársága mellett az Egyesült Arab Emírségek és Saint Kitts és Nevis útlevelének használatára is jogosult. Előzetes letartóztatása szerdán jár le, ezt megelőzően bíróság elé kell állítani, vagy szabadlábra kell helyezni.

Peszkov azt hangoztatta, hogy a Durov ellen felhozott vádak komolyak, és nem kevésbé komoly bizonyítást követelnek meg. Úgy vélekedett, ellenkező esetben úgy fog tűnni, hogy közvetlen kísérlet történik a kommunikáció szabadságának korlátozására és egy nagyvállalat vezetőjének közvetlen megfélemlítésére, amit Emmanuel Macron pedig francia elnök korábban tagadott.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangot adott álláspontjának, miszerint Durov őrizetbe vétele valójában a Telegram megbízhatóságának elismerése.

„Ami ennek a platformnak a használatát illeti – nagyon kényelmes, valóban védett. Legalábbis, ha bármi kétség merült volna fel ezzel kapcsolatban, most, hogy Durovot nyilvánvalóan valakinek a tanácsára elvitték, és szörnyű büntetéssel fenyegetik, a jelek szerint arra számítva, hogy valahogyan hozzáférhetnek titkosítási kódokhoz. Most már a franciák cselekedetei is bebizonyították, hogy a Telegram egy valóban megbízható és népszerű hálózat” – fogalmazott az orosz diplomácia vezetője.

Azzal kapcsolatban, hogy az orosz fél jegyzékben követelt konzuli hozzáférést Durovhoz, Lavrov kijelentette, hogy a kérés „elbírálás alatt áll”, és hogy Moszkva várja a választ. Hozzátette, hogy az Egyesült Arab Emírségek „ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik”, és, ügyvédjei ugyanígy azonnali hozzáférést kértek.

Lavrov szerint Oroszország és Franciaország kapcsolatai mélyponton vannak, egyebek között azért, azon álláspont miatt, amelyet Párizs „a szólásszabadság, az információterjesztés szabadsága és általában az újságírói hivatás tiszteletben tartásának kérdéseiben” képvisel.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese egy keddi moszkvai választási fórumon azt javasolta a francia hatóságoknak, hogy Durovot követően vegyék őrizetbe Mark Zuckerberget, a Facebook alapítóját a közösségi hálózatán zajló tevékenység miatt. Medvegyev szerint ha a Telegramban bűncselekményt követtek el, nem jelenti azt, hogy ez szolgáltató alapítója jóváhagyásával történt.

A volt elnök és kormányfő rámutatott, hogy a Telegramot nagyon sok orosz használja, köztük „a különleges hadművelet” részvevői is.

Emlékeztetett rá, hogy Oroszország ellenségei az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megjegyezték: nem tudják az üzenetküldőn keresztül nyomon követni az orosz hadsereg kommunikációját.

Medvegyev a Telegramot olyan platformnak nevezte, amely lehetővé teszi Oroszország számára, hogy anyagokat tegyen közzé és juttasson el „az átlagos ukránokhoz”, azt bizonyítva, hogy „a dolgok némileg másképp mennek, mint ahogyan a televízióban mutatják” Ukrajnában.

Durovot szombaton vették őrizetbe a párizsi Le Bourget repülőtéren. A párizsi ügyészség később közölte, hogy egy július 8-án egy meg nem nevezett személy ellen 12 bűncselekmény gyanújával indított eljárás részeként vették őrizetbe, kihallgatás céljából.

Kiemelt kép: Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás orosz-francia milliárdos alapítója és vezérigazgatója (Fotó: MTI/AP/Tatan Syuflana)