Az olasz jobboldal szerint a németországi merénylet után a baloldal sem tagadhatja a migráció veszélyeit

A jobboldali római kormány vezető erejének, az Olasz Testvéreknek (FdI) a politikusai szerint a solingeni késes támadás után a baloldal sem tagadhatja az illegális bevándorlás káros hatását a nemzetbiztonságra. Azután nyilatkoztak kedden, hogy a német kormány szigorításokat jelentett be a migrációpolitika területén.

Carlo Fidanza, az FdI európai parlamenti frakcióvezetője kijelentette: mostanáig egyedül a baloldaliak nem voltak hajlandók tudomásul venni az illegális migráció veszélyeit.

Olaf Scholz szociáldemokrata német kancellár is végre szigorítást jelentett be a merénylet és annak hatására, hogy elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet jelentkezett. Ez azt bizonyítja, hogy az európai baloldal is észrevette: az illegális bevándorlás biztonsági problémát jelent – hangoztatta Fidanza.

Scholz az illegális bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítását és magának az illegális migrációnak a visszaszorítását ígérte hétfőn Solingenben, miután ott pénteken egy fesztiválon egy szíriai férfi meggyilkolt három embert, további nyolcat pedig megsebesített.

Raffaele Speranzon, az FdI szenátusi frakcióvezető-helyettese úgy vélte: már csak az olasz baloldalt vakítják el a „migrációról szóló mesék”. A hazai baloldali ellenzék amiatt támadja Giorgia Meloni miniszterelnököt, mert ő „védi a nemzeti határokat, és jelentősen csökkentette az illegális belépések számát” – jelentette ki.

Arra utalt, hogy az utóbbi egy év alatt a jobboldali kormány szigorítása hatására több mint hatvan százalékkal csökkent az olasz partokhoz érkező migránsok száma.

Alessandro d’Urzi, az FdI egyik képviselője azt mondta: Németország, amely eddig a nyitott migrációs politika fellegvárának számított, most elismerte, hogy határozott és konkrét fordulatra van szükség.

Eközben Olaszországban a baloldal még mindig „idejétmúlt ideológiai lövészárkokba ássa be magát, és képes volna továbbra is veszélynek kitenni országunkat”.

Hozzátette: reméli, hogy az olasz baloldal végre felébred és megérti, hogy a migrációhoz való realista és felelősségteljes hozzáállás „nem baloldali vagy jobboldali kérdés, hanem nemzetünk és értékeink védelmét jelenti”.

Az FdI politikusai azt szorgalmazták, hogy a Demokrata Párt (PD) és a többi olasz baloldali erő is fejtse ki véleményét a Solingenben történtekkel kapcsolatban, de kedd estig nem érkezett reakció. Matteo Salvini, a szintén jobboldali és kormánykoalíciós partner Liga vezetője közösségi oldalára azt írta: Solingenben kudarcot vallott az integráció.

Kiemelt kép: Virágot hagy egy nő a solingeni késelés helyszínén rögtönzött emlékhelyen (Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf)