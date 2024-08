Példátlan inflációt szabadított az amerikai lakosság nyakába Kamala Harris

„El akarja pusztítani az országunkat. Miután katasztrofális inflációt okozott, Kamala elvtársnő bejelentette, hogy

– így minősítette 2023 augusztusában Donald Trump az új ötletekkel gyakran előálló Kamala Harris egyik tervezett intézkedését.

Egy év elteltével az amerikai alelnök immár demokrata elnökjelöltként „infláció-csökkentést” ígér – ennek alkalmából a Fox News összeállításában idézte fel, hogy

az inflációnövelő Biden-politika szempontjából.

A Fox News televíziós hírműsora, az America Reports szakértői, Matt Bennett és Doug Collins felidézték: 2022 augusztusában Joe Biden a 739 milliárd dolláros (259 ezer milliárd forint) kiadási törvénye Harris szavazatának köszönhetően ment át 51-50 arányban a szenátuson.

Grocery prices are up 25% since 2019.

Prices on everything are up an average of 18% since Biden took office.

Gas is 42% more expensive.

Regular Americans say they won’t feel better about the economy until those increases are gone. pic.twitter.com/1uCrkTu4ZV

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 11, 2024