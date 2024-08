Letartóztatták a Telegram üzenetküldő alkalmazás vezérigazgatóját

Durov magángépén utazott – közölte honlapján a TF1, hozzátéve, hogy előzetes rendőrségi nyomozás keretében elfogatóparancsot adtak ki ellene Franciaországban.

A TF1 és a BFM egyaránt azt közölte,

Durov ellen a francia média szerint vasárnap vádat emelhetnek.

A titkosított Telegramnak, amelynek mintegy egymilliárd felhasználója van, különösen nagy a befolyása Oroszországban, Ukrajnában és a volt Szovjetunió köztársaságaiban. A Facebook, a YouTube, a WhatsApp, az Instagram, a TikTok és a Wechat után a legnagyobb közösségimédia-platformok közé sorolják.

A Telegram nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére. A francia belügyminisztérium és a rendőrség nem nyilatkozott.

Az orosz származású Durov 2013-ban alapította a Telegramot a testvérével. Oroszországot 2014-ben hagyta el, miután nem volt hajlandó eleget tenni a kormány azon követelésének, hogy az általa eladott VKontakte közösségimédia-platformon lévő ellenzéki fórumokat bezárják.

„Inkább vagyok szabad, minthogy bárkitől is parancsokat fogadjak el” – mondta Durov áprilisban Tucker Carlson amerikai újságírónak az Oroszországból való távozásáról és a cégének otthont kereséséről, amelynek során Berlinben, Londonban, Szingapúrban és San Franciscóban is megfordult.

Miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát,

A platform egyes elemzők szerint a háború „virtuális csataterévé” vált, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és tisztségviselői, valamint az orosz kormány is nagymértékben használ.

A Telegram – amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elkerüljék a hivatalos ellenőrzést – azon kevés helyek egyike lett, ahol az oroszok független hírekhez juthatnak a háborúról, miután a Kreml Ukrajna megtámadása után szigorította a független média felügyeletét.

Oroszország 2018-ban kezdte blokkolni a Telegramot, miután az alkalmazás

A blokkolás számos harmadik féltől származó szolgáltatást megszakított, de a Telegram oroszországi elérhetőségére kevés hatással volt. A tiltó végzés azonban tömeges tiltakozásokat váltott ki Moszkvában, és bírálatokat váltott ki civil szervezetek részéről.

A TF1 szerint Durov, akinek székhelye Dubajban van, Azerbajdzsánból utazott Franciaországba, és szombat este 20 óra körül vették őrizetbe.

Durov, akinek vagyonát a Forbes amerikai kiadó és médiavállalat 15,5 milliárd dollárra becsülte, azt mondta, hogy egyes kormányok megpróbáltak nyomást gyakorolni rá, de az alkalmazásnak „semleges platformnak” kell maradnia, nem pedig „geopolitikai szereplőnek”.

Pavel Durov letartóztatása diplomácia feszültséghez vezetett: mint arról a Le Figaro is beszámolt, Moszkva azzal vádolja Párizst, hogy „megtagadja az együttműködést” a Telegram-vezér ügyében. A párizsi orosz nagykövetség ugyanis konzuli látogatási lehetőséget kért a 39 éves francia-orosz milliárdoshoz, azt követően, hogy szombaton a Le Bourget repülőtéren a hatóságok őrizetbe vették.

Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024