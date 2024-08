Thaiföldön lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép, utasai eltűntek

A turbólégcsavaros repülőgépet – amely a fővárosból, Bangkokból indult – a kambodzsai határ közelében fekvő Tratba térségében érte a baleset.

Sonlaté Jangtrong kormányzó újságíróknak úgy fogalmazott: „a baleset délután 3 óra 10 perc körül történt. Próbáljuk megtalálni az eltűnt embereket, de úgy gondoljuk, hogy mindannyian meghaltak.”

A rescue operation is under way after a Cessna Caravan C208 aircraft (HS-SKR) with 9 onboard, crashed into a mangrove forest in Bang Pakong district of Chachoengsao on Thursday afternoon.

The aircraft with flight number TFT209 left Suvarnabhumi international airport at 2.46pm,… pic.twitter.com/iv0ViBPUm7

— FL360aero (@fl360aero) August 22, 2024