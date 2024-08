Hankó Balázs: A kormány a Sapientia egyetem újabb belvárosi ingatlanának a felújítását támogatja Kolozsváron

A magyar kormánynak az a feladata, hogy segítse a fiatalokat a Kárpát-medencében, hogy olyan jövőjük legyen, amire bizton támaszkodhat a nemzet; ezért a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) újabb belvárosi ingatlanának felújítását támogatja 560 millió forinttal Kolozsváron – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pénteken az erdélyi városban.

A város főteréhez közeli műemléképület korszerűsítése után a Makovecz-program vendégtanárainak és a szakkollégiumoknak biztosít majd otthont.

„Nekünk az a feladatunk, a küldetésünk, hogy a magyar fiatalok a Kárpát-medencében egyszerre legyenek versenyképesek és őrizzék meg a magyar identitásunkat” – hangsúlyozta Hankó Balázs a Jókai (románul Napoca) utca 5. szám alatti ingatlan udvarán tartott sajtótájékoztatón.

Megköszönte a Sapientia Alapítvány és egyetem képviselőinek, hogy „értékálló, értékőrző és értékteremtő” munkát végeznek, mely egyszerre figyel a versenyképességre és az identitás megőrzésére.

az a cél, hogy a Kárpát-medencei magyar fiatalok kiváló magyarok legyenek, mert általuk biztosított a jövő még sok száz, sok ezer évig, ehhez pedig a szülőföldjükön kell megerősíteni őket.

Kató Béla erdélyi református püspök, a Sapientia Alapítvány elnöke rámutatott: a kolozsvári, erdélyi magyarság csak az intézményeiben maradhat meg. „Tehát nekünk kellenek ilyen szigetek, területek, várak (…), ahol önmagunk lehetünk” – fogalmazott.

Emlékeztetett, hogy az egyetem Marosvásárhelytől eltérően Kolozsváron nem tudott egyetlen helyen egyetemi campust alapítani, így a belvárosban vásárolt meg több ingatlant. Aláhúzta: a magyar közösség „otthon van” ezekben, együtt azokkal, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, kultúrát képviselik. „Egy párhuzamos társadalmat is építünk, amelyik azonban nem egy elzárt gettó, hanem mindegyik épületen van kapu, ezen is. Ki és be lehet járni rajta” – mondta a püspök.

a gyakori váddal ellentétben „nem a budapesti politika akarja megvenni, befolyásolni, irányítani” az erdélyi magyarok életét, hanem az erdélyi magyar közösségnek vannak céljai, tervei, programja, és ehhez kéri a magyar kormány támogatását.

Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora elmondta: az ingatlant 2021-ben vásárolta meg a Sapientia Alapítvány a magyar kormány támogatásával, és önerőből tataroztatta a főhomlokzatát, hajtott végre javításokat rajta.

Közölte: az egyetemnek – akárcsak a középkori Kolozsvárnak – mind a négy égtáj felé van „kapuja”, azaz négy belvárosi ingatlana van, melyeket magyar kormánytámogatással tudtak megvásárolni, felépíteni, felújítani. A mostani beszerzését egy 2018-as kormányhatározat tartalmazta a Makovecz-programhoz társult lakásvásárlási program elemeként. Az épület fenntartását főként az utcafronton lévő üzlethelyiségek bérbeadása biztosítja.

A 2000 négyzetméter alapterületű kétszintes épületben vendégtanári lakásokat alakítanak ki a Makovecz-program keretében fél évig vagy egy évig Kolozsváron tartózkodó egyetemi oktatók számára, és a szakkollégiumok is itt kapnak helyet. Jelenleg a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) irodája működik benne.

Újságírói kérdésre elhangzott: a magyar állami támogatás az ősz elején, két részletben érkezik, és a helyreállítási munkálatok kezdeti szakaszának a költségeit fedezi, a fennmaradó összeget még elő kell teremteni.

A munkálatok a 19-20. század fordulóján épült kétszintes ingatlan eredeti állapotába való helyreállítását célozzák. Mivel előre nem látható gondok is felmerülhetnek, az illetékesek nem mertek pontos határidőt mondani a munkálatok befejezésére. A belvárosi ingatlant egy neves kolozsvári magyar professzor családjától vásárolta meg az alapítvány.

Tonk Márton újságírói kérdésre elmondta: az ingatlant megvásárlása óta saját erőből tartja fenn az egyetem, és a jövőben is a bérlemények révén szeretné működtetni. Közölte: jelenleg az erdélyi magyar magánegyetem éves költségvetésének 75 százalékát biztosítja a magyar kormány, a fennmaradó 25 százalékot más bevételi forrásokból teremtik elő, és utóbbi számot a jövőben tovább szeretnék növelni.