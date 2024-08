A menekültek, származási országba, nyaralási célzattal történő hazatérésnek egyes közjogi kérdései

A tálib rezsim elől Németországba menekült afgánok otthon nyaralnak címmel jelent meg egy írás a Bild című német lapban, amelyet a magyar sajtó is szemlézett. Ez alapján azt tudhattuk meg, hogy a német törvények szerint az utazás egyáltalán nem tilos, s a menekültek akár hazájukban is tölthetik a vakációt, ugyanakkor “folyamatban lévő menekültügyi eljárás során tett utazások azonban az eljárás megszüntetéséhez vezetnek, továbbá azoknak is gondjuk lehet a hazautazásból, akik politikai üldöztetés miatt kérték a menekültstátuszt” – idézi az írásban megszólaltatott szakértőt, Philipp Pruy ügyvédet a Világgazdaság. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász legújabb írása az Alaptörvény blogon.

Ha megnézzük a konkrét szabályokat, a nemet Menedékjogi törvény (Asylgesetz) 72. § (1) bekezdése szerint az oltalmazotti státusz és a nemzetközi védelem megszűnik, ha a külföldi (Ausländer-t ír a törvény) önkéntesen és írásban lemond róla a Szövetségi Hivatalnál, vagy ha a külföldi kérelemre megszerzi a német állampolgárságot, továbbá, ha megállapítják a kitoloncolási tilalom fennállását a német tartózkodási törvény (Aufenthaltsgesetzes) 60. § (5) vagy (7) bekezdése alapján, az ugyanúgy érvényes, mint a státusz megszűnése. A 73. § (1) bekezdés kimondja, hogy az oltalmazotti státusz visszavonandó, ha annak feltételei már nem állnak fenn. Ez különösen akkor fordul elő, ha a külföldi önkéntesen újra aláveti magát annak az országnak a védelmének, amelynek állampolgára, ha önkéntesen visszanyeri korábban elvesztett állampolgárságát, vagy ha új állampolgárságot szerez és élvezi az új állam védelmét. A visszavonás akkor is megtörténik, ha a külföldi önkéntesen visszatér abba az országba, ahonnan üldöztetés miatt elmenekült, és ott letelepedik, illetve ha az üldöztetés miatti félelem már nem indokolt a korábbi körülmények megváltozása miatt. A 73. § (2) bekezdés szerint a kiegészítő védelem visszavonható, ha a védelem megadásának körülményei már nem állnak fenn vagy lényegesen megváltoztak. Továbbá a 73. § (4) bekezdés alapján visszavonható vagy visszavehető az elismerés, ha azt téves adatok vagy lényeges tények elhallgatása miatt adták meg, és más okból sem lenne jogosult rá. Kapcsolódó tartalom Rétvári Bence: Azért büntetik Magyarországot, hogy álljon be a sorba, engedje be a migránsokat Magyarország azt fogja tenni, amit eddig is tett: továbbra is megvédi a külső határokat. A 73. § (5) bekezdés rögzíti, hogy az elismerés visszavonható vagy visszavehető, ha a külföldit kizárták vagy ki kellett volna zárni az oltalmazotti státusz megszerzéséből, illetve a (6) bekezdés szerint a kitoloncolási tilalom is visszavonható vagy visszavehető, ha annak feltételei már nem állnak fenn, illetve, ha tévesen állapították meg. Megjegyzendő, hogy a származási országba történő utazásnak többegyéni oka is lehet, a visszautazás okainak egy része összeegyeztethető a védelemben részesülő státusszal, mások viszont nem. Az egyedi okok listája azonban nem teszi lehetővé automatikusan következtetések levonását a visszavonás okára vonatkozóan, ezért Németországban a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) minden egyes esetben ún. visszavonási ellenőrzést alkalmaz annak tisztázására, hogy a származási országba történő utazás a védelemhez való jog megvonásához vezet-e. Az Európai Parlament és a Tanács harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 2011/95/EU irányelve rendezi alapvetően a vonatkozó európai jogi kérdéseket. A 11. cikk értelmében a menekült státusza megszűnik, ha a menekült önként újra igénybe veszi állampolgársága szerinti ország védelmét, visszaszerzi elvesztett állampolgárságát, új állampolgárságot szerez és élvezi annak védelmét, önként visszatér az országba, ahonnan üldöztetése miatt távozott, vagy az üldöztetést kiváltó körülmények megszűntek. Az ilyen változásoknak jelentősnek és tartósnak kell lenniük ahhoz, hogy a menekült félelme megalapozatlanná váljon. Azonban, ha a korábbi üldöztetés miatt továbbra is kényszerítő okai vannak arra, hogy ne éljen állampolgársága szerinti ország védelmével, az nem vonja maga után a menekültstátusz megszűnését. Kapcsolódó tartalom Zsigmond Barna Pál: Brüsszel a határvédelem miatt bünteti Magyarországot Az államtitkár szerint a határozat a tagállamok közötti valódi szolidaritás teljes megcsúfolása. A 14. cikk alapján a tagállamok visszavonhatják vagy megszüntethetik a menekült jogállását, ha már nem minősül menekültnek, vagy ha a menekültstátusz elismerése után kiderül, hogy azt kizáró okok ellenére adták meg, illetve ha a menekült hamis adatokat szolgáltatott. A menekült jogállását vissza is vonhatják, ha veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti állam biztonságára vagy társadalmára. Az ilyen esetekben a Genfi Egyezmény bizonyos jogai továbbra is megilletik az érintett személyt, ha a tagállamban tartózkodik. A fentiekkel párhuzamba állítható a vonatkozó nemzetközi szabályozás. Az 1951. évi Genfi egyezmény 1. cikk C. (5) és (6) bekezdései szerint a menekült státusz megszűnhet, ha a menekült már nem tudja elutasítani az állampolgársága szerinti ország védelmét, mert megszűntek azok a körülmények, amelyek alapján menekültként elismerték. Ez nem vonatkozik arra a menekültre, aki alapos indokokat tud felhozni arra, hogy miért nem kíván visszatérni állampolgársága szerinti országba a korábbi üldöztetése miatt. Hasonlóképpen, ha a menekült hontalan és visszatérhet korábbi szokásos tartózkodási helyére a megváltozott körülmények miatt, a menekült státusz megszűnhet, kivéve, ha alapos okai vannak a visszatérés megtagadására. A 33. cikk pedig rögzíti a „refoulement” tilalmát, amely szerint egyetlen állam sem küldheti vissza a menekültet olyan országba, ahol élete vagy szabadsága faji, vallási, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz való tartozása, vagy politikai véleménye miatt veszélybe kerülhet. Ez a védelem azonban nem illeti meg azt a menekültet, aki veszélyt jelent az adott ország biztonságára, vagy akit különösen súlyos bűncselekményért jogerősen elítéltek, és ezzel veszélyt jelent az ország lakosságára. A kiemelt kép illusztráció.