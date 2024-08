Robbanás történt egy gyógyszergyárban Indiában, legalább 17-en meghaltak

A robbanás olyan erős volt, hogy emberi maradványok szóródtak szét a helyszínen – írta a The Hindu című helyi napilap. A tűz szerda délután ütött ki egy gyógyszergyárban a délkelet-indiai Andhra Pradesh állam Anakapalli körzetében.

A rendőrség közlése szerint senki sem rekedt az épületben, a mentési munkálatokat már befejezték.

Egy helyi rendőrségi tisztviselő az Indian Express című újságnak elmondta, hogy az áldozatok szörnyű vegyi égési sérüléseket szenvedtek. „Szörnyű volt, szívszorító” – mondta.

