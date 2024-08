Kígyók és patkányok lepték el Rómát, dzsungellé változott az olasz főváros

Patkányok, kígyók, sirályok és lódarazsak lepték el Rómát a hőség és a felhalmozódott szeméthegyeknek miatt.

A városi tanács szerint viszont nincs semmi probléma, hiszen Róma tiszta, ám egy helyi zoológus szerint az olasz főváros „valóságos dzsungellé” változott – írja a The Guardian.

„A természetes környezetükből azért jönnek a városba, mert itt sok az élelmiszerhulladék, és ahol szemét van, ott patkányok tanyáznak, és ahol pedig patkányok vannak, ott megjelennek a kígyók is” – mondta a veszélyes állatok befogásával foglalkozó Andrea Lunert, akit rengetegszer riasztottak a nyár folyamán kígyóészlelések miatt.

„Az iskolaépületekben, a teraszokon, a kertekben találjuk őket leggyakrabban. Még egy lakóépület liftjének ajtaján is kígyó lógott a minap” – mondta Andrea Lunert, aki hangsúlyozta, hogy jelentősen elszaporodtak a keleti lódarazsak is, amelyek még az ókori műemlékek hasadékaiban is fészket raktak.

Rengeteg sirályt is észleltek Rómában, ám ezek legalább segítenek csökkenteni a kígyók számát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi)