Hetven lopott műkincset kapott vissza Kambodzsa külföldi gyűjteményektől

Hetven ősi khmer műkincset kapott vissza Kambodzsa külföldi múzeumoktól és műgyűjteményektől – jelentette be csütörtökön a kambodzsai kulturális és művészeti minisztérium.

A királyságba különböző eljárások révén kerülhettek vissza a műkincsek: egyes darabokat önként küldtek vissza a gyűjtemények, másokat tárgyalásos vagy jogi úton szereztek vissza – írták a közleményben.

A hetven műkincs darabjai egyebek mellett a Lindemann család művészeti gyűjteményéből, a Jim Clark-gyűjteményből, a New York-i Metropolitan Múzeumból és más amerikai magángyűjteményekből érkeztek Phnompenbe. A kambodzsai főváros Békepalotájában megrendezett ceremónián Hun Manet miniszterelnök ünnepi beszédében emlékeztetett, a béke teremtette meg annak feltételeit, hogy az ország visszaszerezhesse értékes ősi műkincseit.

„Ezek az őseinktől örökölt kulturális kincsek a háború, a műkincslopás és illegális kereskedelem miatt hosszú évekig voltak külföldön”

– mondta kiemelve, hogy értékük felbecsülhetetlen valódi tulajdonosai, a kambodzsai emberek számára.

A kormányfő hozzátette, hogy 1996 óta 1098, az országból ellopott műkincset követeltek vissza az Egyesült Államoktól, Franciaországtól, Ausztriától, Nagy-Britanniától, Thaiföldtől, Japántól, Indonéziától, Hollandiától, Svájctól, Kanadától, Dániától, Németországtól, Magyarországtól és Norvégiától.

A most hazatért khmer kulturális kincsek között néhány értékes hindu és buddhista mestermű is szerepel az Angkort megelőző időkből és az Angkor periódusaiból. A kőszobrok egyebek között Sivát és Umát, illetve a hindu Mahábhárata eposz mitológiai hősét ábrázolják, de köztük van egy Ardhanarishvara szobor az ősi fővárosból, Koh Kerből, és Lokeshvara bronz szoborfeje is, amit így egyesíteni tudnak a phnompeni Nemzeti Múzeumban őrzött testével.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Twitter)