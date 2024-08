Szombaton temetik Alain Delont

Utolsó kívánságának megfelelően augusztus 24-én,

a franciaországi Loiret régióban található birtokán – írta a Le Figaro.

A konzervatív lap online híroldala a BFM francia hírtelevízióra hivatkozva közölte a temetés helyét és időpontját.

#RiP #AlainDelon one of the greatest actors ever lived. pic.twitter.com/Z2PVgUNQHa

— iamMANOLIS (@iamMANOLIS) August 18, 2024