Virágok a kertkapun – Leróják kegyeletüket Alain Delon előtt tisztelői

A művész portréja és virágok árasztották el Alain Delon otthonának kertkapuját. A francia színész előző nap, 88 éves korában hunyt el douchyi házában.

Douchy, 2024. augusztus 19.

Leróják kegyeletüket Alain Delon elõtt tisztelõi a francia színész douchyi otthona elõtt 2024. augusztus 19-én. Alain Delon az elõzõ nap, 88 éves korában hunyt el douchyi házában.

Douchy, 2024. augusztus 19.

Lerója kegyeletét Alain Delon elõtt egyik tisztelõje a francia színész douchyi otthonának kertkapuja elõtt 2024. augusztus 19-én. Alain Delon az elõzõ nap, 88 éves korában hunyt el douchyi házában.

Douchy, 2024. augusztus 19.

Lerója kegyeletét Alain Delon elõtt egyik tisztelõje a francia színész douchyi otthonának kertkapuja elõtt 2024. augusztus 19-én. Alain Delon az elõzõ nap, 88 éves korában hunyt el douchyi házában.

Vasárnap reggel közölték gyerekei, hogy 88 éves korában elhunyt Alain Delon francia filmsztár.

„Alain Fabien, Anouchka és Anthony, valamint (kutyája) Loubo nagy fájdalommal tudatják apjuk eltávozását. Békésen hunyt el Douchyban található otthonában három gyermeke és családja körében. (…) Családja tisztelettel arra kér mindenkit, hogy tartsák tiszteletben magánszféráját ebben a gyász e rendkívül fájdalmas pillanatában” – áll a család nyilatkozatában. Mára már a művész portréja és virágok árasztották el Alain Delon otthonának kertkapuját.

Mint ahogy arról korábban írtunk, gyermekei hónapok óta heves vitában álltak apjuk kezelését illetően, akinek egészsége több szélütést követően rohamos romlásnak indult. 2024-ben egy francia bíróság gyámság alá helyezte a színészlegenda megfelelő orvosi ellátása érdekében, amit később kiterjesztettek a pénzügyeire is.

A Ragyogó napfény tette nemzetközi sztárrá

Delon a Párizshoz közeli Sceaux városkában született 1935-ben.

A filmvásznon 1957-ben egy krimiben debütált, s azonnal népes női rajongótáborra tett szert. Néhány romantikus és szentimentális vígjátékot követően 1958-ban forgatott először együtt a szintén kezdő Jean-Paul Belmondóval a Légy szép, és tartsd a szád! című filmben.

Hertfordshire, 2024. augusztus 18.

1964. augusztus 5-én az angliai Elstree Stúdiókban A sárga Rolls-Royce címû film forgatásán készített kép Alain Delon francia színészrõl és Shirley MacLaine amerikai színésznõrõl. Alain Delon 2024. augusztus 18-án, 88 éves korában elhunyt.

Delont az 1960-ban készült Ragyogó napfény című krimi tette nemzetközi sztárrá. A csábító gyilkos, az angyali külső mögött lakozó ördögi lélek megformálásával bizonyította, hogy nem csak sármos és szívdöglesztő, de valóban tehetséges színész is.

Párizs, 2024. augusztus 18.

2017. november 17-én egy párizsi óriáskerék avatásán készített kép Alain Delon (b) és Jean Paul Belmondo francia színészekrõl. Alain Delon 2024. augusztus 18-án, 88 éves korában elhunyt.

Pályafutása alatt mintegy száz filmet forgatott, köztük klasszikussá vált alkotásokat, mint a Visconti rendezte Rocco és fivérei, A párduc (alakításáért Golden Globe-díjra jelölték), Michelangelo Antonioni Napfogyatkozása és legkedvesebb filmje, a Klein úr.

Igazi műfaja a bűnügyi film (Zsaru, A zsaru szava, Ne ébreszd fel az alvó zsarut!) és a kalandfilm (A fekete tulipán, Kalandorok, Zorro) volt. A szamuráj című filmjében teremtette meg a komor, hideg, hátborzongatóan nyugodt gyilkos figuráját.

1981-ben rendezőként is bemutatkozott az Egy zsaru bőréért, majd két évvel később A kíméletlen című filmekkel. 1984-ben César-díjjal (az Oscar-díj francia megfelelőjével) jutalmazták A mi történetünk című moziban nyújtott alakításáért, ugyanabban az évben Jeremy Irons és Ornella Muti partnere volt a Swann szerelme című filmben. 1989-ben szerepelt Jean-Luc Godard Új hullám című alkotásában, a kilencvenes évek elején pedig sajátos öniróniával játszotta el az öregedő nőcsábászt a Casanova visszatér című filmben. Bár Amerikában többször is próbálkozott, Hollywoodot nem sikerült meghódítania.

1999-ben bejelentette, hogy nem forgat többé, fogadalmát azonban nem tartotta be. Az őszülő hajú szívtipró a tévéfilmek mellett krimikben és 2008-ban az Asterix az olimpián című alkotásban szerepelt, utóbbiban Julius Caesart formálta meg. 2018-ban bár tervbe vették, végül nem valósult meg a La maison vide című filmje, amelyben Juliette Binoche lett volna partnere, Delon akkor úgy nyilatkozott, hogy egy utolsó filmre még szívesen vállalkozna. A színpadtól sem távolodott el, Anouchka lányával az Egy közönséges nap című színdarabbal bejárta Franciaországot.

Nem csak színészként ért el sikereket: a hatvanas években Dalidával közösen előadott Paroles című számuk világsláger lett, később Shirley Bassey-vel is együtt dolgozott (Thought I’d Ring You).

Pályafutását botrányok szegélyezték: ült engedély nélküli fegyvertartásért, vádolták maffiakapcsolatokkal, a hatvanas évek végén testőre titokzatos halála sötét hátterű politikai bűnügy középpontjába állította. Magánélete miatt is sokszor került a lapok címoldalára.

Romy Schneiderrel folytatott románca közben született fia a modell-énekesnő Nicótól, majd 1964-ben elvette Anthony nevű fiának anyját, Nathalie Delont, akitől aztán Mireille Darc kedvéért vált el. 1987-ben Svájcban telepedett le holland manöken feleségével (1999-ben svájci állampolgárságot is kapott), akitől két gyermeke született, de ez a kapcsolata 2001-ben ért véget.

Morcote, 2024. augusztus 18.

1959. március 22-én, az eljegyzésük után a svájci Lugano közelében fekvõ Morcotében készített kép Alain Delon francia színészrõl és jegyesérõl, Romy Schneider német-francia színésznõrõl. Alain Delon 2024. augusztus 18-án, 88 éves korában elhunyt.

Művészete elismeréseként 1990-ben megkapta a Becsületrendet, 1995-ben életművéért a Berlinale Arany Medve díját, s több nemzetközi filmfesztivál életműdíjával tüntették ki. 2019-ben Cannes-ban tiszteletbeli Arany Pálmával ismerték el hat évtizedes filmes munkásságát.

A népszerű francia filmsztárnak az utóbbi évtizedben több egészségügyi problémája volt: szívritmuszavar, majd arcidegproblémák és visszatérő fejfájás miatt műtötték meg, 2019-ben pedig egy kisebb szélütésen esett át.