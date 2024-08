Az ENSZ a humanitárius munkások és a civilek védelmét követeli a humanitárius világnapon

A közlemény szerint az ENSZ által koordinált humanitárius műveletek tavaly több mint 140 millió embernek nyújtottak életmentő segítséget. A segélyszervezeteknél dolgozó, többnyire helyi munkatársak kitartottak a saját közösségük szolgálatában a brutális erőszak ellenére is – emelték ki, hozzátéve: tevékenységüket még a súlyos finanszírozási hiányosságok idején is folytatták a rászorulók támogatása érdekében.

– fogalmaztak.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy eddig 2023 volt a leghalálosabb év a történelemben a humanitárius munkások számára. Gázában, Szudánban és sok más helyen a humanitárius munkásokat ugyanúgy megtámadják, megölik, megsebesítik és elrabolják, mint az általuk támogatott civileket – mutattak rá.

Humanitarian workers and assets must always be protected. Everywhere.

They are #NotATarget.

Warring sides must allow and facilitate the safe, rapid and unimpeded delivery of aid to people in need.#WorldHumanitarianDayhttps://t.co/0kFVmE1vkn —via @UNOCHA pic.twitter.com/iKyhUxOjeJ

— United Nations (@UN) August 19, 2024