Huszonöten, köztük rendőrök is megsérültek egy lipcsei fesztiválon, amikor tűz ütött ki az óriáskeréken

Az óriáskerék két gondolája – egyelőre ismeretlen okok miatt – este kilenc óra tájékában kigyulladt és teljesen kiégett.

A hatóságok szerint legalább négy rendőr is van a sérültek között.

New fear unlocked! A fire has broken out on a ferris wheel at the Highfield rock festival in eastern Germany 👀pic.twitter.com/ZYAatmy0w7

