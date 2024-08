Erős földrengés rázta meg Kamcsatka térségét

A földmozgás fészke az EMSC szerint félsziget keleti partjai előtt volt 51 kilométeres mélységben 91 kilométerre keletre a határterület székhelyétől, a 187 ezer lakosú Petropavlovszk-Kamcsatszkij városától.

Az amerikai cunami-előrejelző központ szökőár-figyelmeztetést adott ki.

Kamchatka, Russia ❗

A magnitude 7 earthquake occurred in Kamchatka, which awakened Shiveluch, the largest volcano in the Kamchatka Range! Smoke and lightning can be seen for tens of kilometers… pic.twitter.com/vWgBVDByiX

— LX (@LXSummer1) August 17, 2024