Albán származása miatt zaklatták Bebe Rexha amerikai énekesnőt egy német légitársaságnál

A német Lufthansa légitársaság vasárnap bejelentette, hogy felvette a kapcsolatot Bebe Rexha albán származású amerikai énekesnővel, aki Instagram-posztjaiban azt állította, hogy a cég egyik alkalmazottja „mentálisan zaklatta” őt albán származása miatt a közelmúltban a müncheni repülőtéren.

Az énekesnő állítása szerint a repülőtér egyik férfi dolgozója, akit ő albánnak vélt és ezért albánul szólított meg, nemcsak megfélemlítően beszélt vele, hanem még arra is kísérletet tett, hogy kizárja őt az utazásból.

„A férfi a beszélgetés során nem akarta elárulni a nevét, sőt folytatta a zaklatásomat”

– írta az énekesnő, hozzátéve, hogy „a Lufthansa női dolgozói közül pedig egy sem akadt, aki közbelépett vagy közbeszólt volna”. Az énekesnő szerint ezek

a történések kimerítik a gyűlöletbűncselekmény fogalmát, mivel szerinte az motiválta őket, hogy ő albán származású.

Bebe Rexha posztjaira a Lufthansa egyik szóvivője útján reagált: ki fogják vizsgálni a panaszt, és megpróbálják megtudni, hogy pontosan mi történt.

Leszögezte: nemzetközi légitársaságként az emberek közötti kapcsolatépítést tekintik feladatuknak, ebben az utasok és az alkalmazottaik esetében is nagy hangsúlyt fektetnek a sokszínűség és az egyenlő elbánás alapértékeinek betartására, elutasítják a diszkriminációt vagy annak kísérletét. A kapcsolatfelvétel tényét az énekesnő is megerősítette egyik Instagram-posztjában, megjegyezve azt is, hogy „sohasem érezte még magát ennyire megviseltnek mentálisan”.

Azt írta: az ügy sürgős kivizsgálását és annak kiderítését várja el Lufthansától, hogy konkrétan melyik alkalmazottja zaklatta őt a hatalmával visszaélve. A New Yorkba emigrált albán szülőktől származó, jelenleg 34 éves Bebe Rexha 2018-ban azután kezdett szólókarrierbe énekesként, hogy ismertté vált az Eminem és Selena Gomez számára írt dalairól.

Kiemelt kép: Bebe Rexha albán származású amerikai énekesnő. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)