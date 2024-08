Nehéz helyzetben a német kormánykoalíció: csökkenteniük kell a kiadásokat, leállítják az újabb ukrán katonai támogatásokat is

Leállíthatja Ukrajna katonai támogatását Németország a kormányzati kiadások csökkentése érdekében, miközben súlyos belpolitikai válsággal nézhet szembe a kormánykoalíció a szeptemberi tartományi választások előtt. A jövőbeli támogatásokat szövetségi forrásokból nem, csak a befagyasztott orosz pénzügyi eszközökből lehetne fedezni.

Befagyaszthatja Ukrajna katonai támogatását Németország a kormányzati kiadások csökkentése érdekében – erről ír a Politico a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nyomán. A brüsszeli lap hozzáteszi:

az új támogatásokkal szemben már életbe is lépett a moratórium.

Ez azt jelenti, hogy mostantól csak a korábban jóváhagyott katonai segélyek szállíthatók le Ukrajna számára. A FAZ és a brüsszeli Politico is idézik Christian Lindner német pénzügyminiszternek a védelmi minisztérium számára címzett levelét, miszerint Ukrajna katonai támogatását a jövőben csak a befagyasztott orosz pénzügyi eszközökből lehet megvalósítani, német szövetségi forrásokat pedig ilyen célra többet nem lehet átcsoportosítani. Berlin még júniusban állapodott meg a G7-csoport országaival arról, hogy a nyugati pénzintézetekben lekötött és a háború miatt befagyasztott, 300 milliárd dollárnak megfelelő orosz pénzügyi eszközöket is felhasználhatják a háború folyatására. A Politico szerint ebből az összegből fedeznék az Ukrajna számára nyújtandó 50 milliárd dolláros hitel folyósítását is.

Németország Ukrajna-politikájának színeváltozása már júliusban napirendre került, amikor az úgynevezett „közlekedési lámpa-koalíció” – vagyis a szociáldemokraták (SPD), a szabaddemokraták (FDP) és a Zöldek kormánykoalíciója – benyújtotta a 2025-ös tárgyévre vonatkozó szövetségi költségvetési tervezetét. Az előterjesztés szerint

Ukrajna jövőbeli támogatása megfeleződhet, és nem lehet több 4 milliárd eurónál.

Egyre komolyabb konfliktusokat szül Ukrajna támogatása a német kormányon belül, Robert Habeck gazdaságügyi miniszter és egyben a Zöldek vezetője – aki egy múlt heti interjúban beszélt arról, hogy indulna jövőre a kancellári hivatalért – arról beszélt:

„Elég egyértelmű, hogy ebben a kérdésben (Ukrajna támogatása – a szerk.) komoly problémái akadnak ennek a koalíciónak a közös nevező megtalálását illetően, (…) egyik felvetés bukik el a másik után”

– tette hozzá.

Ukrajna támogatása mellett számos, infrastrukturális beruházási javaslat is komoly indulatokat keltett a koalíción belül, amelyektől az FDP hosszú távon a német személygépjármű használat növekedését, és ezáltal az autóipar versenyképességének javulását várja. Az FDP feltehetően pártpolitikai okok által vezetve nyújthatta be a javaslatot, mivel a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint nem jutnának be sem a szövetségi törvényhozásba egy most vasárnapi voksoláson, de a szeptemberi kelet-németországi tartományi választásokon sem szereznének pozíciókat, hasonlóan a zöldekhez és a szociáldemokratákhoz.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)