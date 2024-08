Illegális határátlépés címén eljárás indult két olasz újságíró ellen Oroszországban

Illegális határátlépés címén eljárást indított az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) két olasz újságíró ellen, aki a dél-oroszországi Kurszki terület Szudzsa városából tudósította a RAI olasz közszolgálati médiumot – közölte szombaton az FSZB társadalmi kapcsolatok központja.

Stefania Battistini riporter és Simone Traini operatőr ellen az Oroszországi Föderáció határának illegális átlépése, illetve szudzsai videófelvételek készítése miatt indult eljárás.

Folyik a jogi értékelése azoknak a médiában megjelent anyagoknak, amelyek tanúsága szerint a szudzsai ellenőrzőponton tartózkodott Nick Paton Walsh, a CNN amerikai hírtelevízió egyik munkatársa is, a vizsgálat eredményének fényében döntenek arról, hogy eljárás indul-e ellene is – közölte a központ. A tiltott határátlépésért az orosz büntetőtörvénykönyv szerint akár 300 ezer rubel pénzbírság (1,2 millió forint) és négyévi elzárás is kiszabható. A RAI úgy döntött, hogy „kizárólag a biztonságuk és a személyes védelmük érdekében” ideiglenesen hazahozatja Olaszországba a két újságírót – közölte szombaton Roberto Sergio elnök-vezérigazgató.

Oroszország péntek este a külügyminisztériumba kérette Cecilia Piccionit, Olaszország moszkvai nagykövetét, hogy tiltakozzon a RAI riporterének és operatőrének orosz területre történt ”illegális„ belépése ellen. Az újságírók az ukrán erők Kurszki területi támadásáról akartak tudósítani. Olasz külügyi vezetők szerint Piccioni közölte az orosz hatóságokkal, hogy a RAI és a hírszerkesztőségek a kormánytól teljesen függetlenül végzik a munkájukat. „Az újságírás nem bűncselekmény. Elfogadhatatlan az az eshetőség, hogy az orosz hatóságok vádat indítsanak Stefania Battistini és Simone Traini ellen. A tudósítások nem a hatóságok engedélyével készülnek” – írta közleményében az Usigrai, vagyis a RAI újságíró szervezete, valamint az FNSI olasz országos újságíró-szervezet.

„A nagykövet asszonynál határozottan tiltakoztunk amiatt, hogy a RAI olasz közszolgálati műsorközlő forgatócsoportja illegálisan belépett Oroszország területére azzal a céllal, hogy ukrán katonáknak a Kurszki terület elleni terrorista bűnöző támadásáról tudósítson” – áll a közleményben, amelyet az orosz külügyminisztérium adott ki. A RAI két újságírója által forgatott riport a múlt héten került adásba, és az ukrán határtól 10 kilométernyire fekvő Szudzsában készült, amelyet az ukrán erők állításuk szerint teljesen elfoglaltak. A négyfős olasz forgatócsoport – tagjai között Battistinivel és Trainivel – készítette ukrán kísérettel az első külföldi riportot a háborúba bevont Szudzsáról.

A két újságíró jelenleg nem tartózkodik Oroszországban, a tervek szerint vasárnap térnek vissza repülővel Milánóba.

Az ukrán erők augusztus 6-án támadták meg meglepetésszerűen a Kurszki területet, állításuk szerint azóta 82 települést és 1150 négyzetkilométernyi területet foglaltak el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)