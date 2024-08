Három ukránt vádolnak a 22 hajót megsemmisítő tűz okozásával Horvátországban

A tűzvész előtti események rekonstruálásával a bűnügyi szakértők megállapították, hogy a három ukrán állampolgár – két 25 és egy 28 éves férfi – május 14-én Lengyelországból érkezett Horvátországba. Leparkolták autójukat valahol Medulin környékén, majd gyalogosan indultak a jachtkikötőbe.

A térfigyelő kamerákon jól látszik, hogy egyikük átbújik a kerítés alatt, míg a másik kettő előtte őrködik.

❗️A #fire broke out in a marina in Medulin, Croatia in the north west of the country early yesterday morning, reportedly destroying 22 boats and causing huge damage.

More info here: https://t.co/l5GRDz20Mt pic.twitter.com/i1K3QHNMBA

