Almafán találták meg a német vadasparkból elszökött makákót

Almafán, egy kemping területén találták meg a Boden-tó közelében lévő Salem Monkey Mountain német vadasparkból elszökött fiatal makákót – jelentette be szombaton Roland Hilgartner, a vadaspark igazgatója.

Hilgartner szerint a berber makákónak fáról fára szökkenve sikerült meglógnia a kerítéssel védett majomházból.

Pénteken a rendőrség és a vadaspark gondozói élelemmel próbálták ugyan lecsalogatni a fiatal állatot egy fáról, ő azonban egy erdős területre menekült. Szombaton emberek ismét látták, és riasztották a rendőrséget.

Hilsgartner elmondta: a majomház kerítése úgy van kialakítva, hogy az állatok csak nagy nehézségek árán tudjanak kiszökni, viszont annál könnyebb legyen nekik visszamászni. Hozzátette, hogy makákók gyakran hagyják el és térnek vissza ilyen módon társaikhoz, „mivel nagy a nyomás rajtuk, hogy csoportjukkal ismert környezetben lehessenek.”

Hilsgartner korábban a dpa német hírügynökségnek beszámolt arról is, hogy a makákók képesek – legalábbis egy ideig – jól megélni a vadasparkon kívül is, hiszen egyelőre rengeteg növényi élelem áll rendelkezésükre és rovarokat is fogyasztanak.

A szürkés-barna bundájú berber makákók Marokkó, illetve Algéria hegyvidéki térségeiből származnak, és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vöröslistáján szerepelnek.

A német vadaspark szerint állományuk világszerte kevesebb mint 8000 példány.

A Salem Monkey Mountain vadaspark területén csaknem 200 állat él egy 20 hektáros erdős területen. A látogatók az elkerített térségben séta közben egészen közel kerülhetnek az állatokhoz.

A kiemelt kép illusztráció: egy berber makákó (Fotó: Shutterstock)