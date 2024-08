Holland államtanács: Megtagadhatják a menekültstátuszt azoktól a szíriaiaktól, akik ideiglenesen visszatérnek hazájukba

A holland bevándorlási hivatal (IND) megtagadhatja a menekültstátuszt azoktól a szíriai menedékkérőktől, akik ideiglenesen visszatérnek országukba, jóllehet továbbra is minden eset egyéni elbírálás alá esik – döntött az ország államtanácsa.

A tájékoztatás szerint – amelyet a Dutchnews holland hírportál ismertetett csütörtökön – az ország legfelsőbb közigazgatási bíróságának számító testület két esettel összefüggésben hozta meg a döntést: az egyiknél egy szíriai nő ment haza Hollandiából, hogy beteg anyját ápolja, ám egyéb okokból csak két év után tért vissza Hollandiába. Ekkor újabb menedékkérelmet adott be, amelyet azonban a hatóságok elutasítottak.

A másik esetben egy nő kérelmét a holland bevándorlási hivatal azért utasította el, mert a vizsgálat szerint bár az illető 2013-ban elhagyta Szíriát és Egyiptomba ment, a 2021-ben a holland hatóságokhoz beadott kérelméig legkevesebb hat alkalommal visszatért Szíriába, ahol a kormányerők ellenőrizte területen élt. Esetében az elutasítást a hatóságok azzal indokolták, hogy ha a nő többször, hónapokra haza tudott látogatni, vélhetően nem volt veszélyben, így oltalomra sem szorul.

Az IND legfrissebb adatai szerint az idei év második negyedében csökkent a Hollandiába érkező menekültek és családtagjaik száma: április eleje és június vége között összesen 7700-an, azaz 14 százalékkal kevesebben adtak be menedékkérelmet, mint januártól áprilisig.

Ezen időszak alatt csökkent a családegyesítés révén Hollandiába igyekvők száma is: mintegy 2780, már menekültstátusszal rendelkező személy rokona érkezett az országba, 310-zel kevesebb, mint 2024 első negyedévében. A családtagok zöme, 70 százalék továbbra is Szíriából érkezik, de az ő számuk is jelentősen csökkent a hivatal adatai szerint.