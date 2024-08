Egy holland férfi megdöntötte a mezítlábas gyaloglás világrekordját, már több mint 3400 kilométert tett meg

Több mint 3400 kilométert gyalogolt mezítláb egy holland férfi az Egyesült Államokban 175 nap alatt, megdöntve ezzel az eddigi világrekordot – jelentette hétfőn az NlTimes című holland hírportál a gyalogló szóvivőjét idézve. Az új csúcstartó a férfiak mentális egészségének fontosságára akarja felhívni a figyelmet.

A 37 éves háborús veterán, Anton Nootenboom februárban indult útnak Kalifornia államban, a korábbi rekordot megdöntő 3409 kilométert helyi idő szerint vasárnap délután, a Missouri állambeli Saint Louisban érte el, jelenleg pedig 3450 kilométernél tart.

Szóvivője szerint a mezítlábas hollandként is emlegetett férfi további 1700 kilométert tervez gyalogolni,

hogy november elejére megérkezzen a New York-i Times Square-re. Hozzátette azonban, hogy Nootenboom teljesen kifáradt, célját pedig nehezíti az Egyesült Államok életét is nehezítő, nem ritkán 35 Celsius-fokos hőség is.

Vállalkozásával Nootenboom a férfiak mentális egészségének fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet, és már több mint 18 ezer eurót (hétmillió forint) is sikerült összegyűjtenie erre a célra. A befolyt összeget a tervek szerint több, a férfiak mentális jóllétével foglalkozó szervezetnek adományozza majd.