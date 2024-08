A nemes versengéstől az ideológiai harcig: a párizsi olimpia már rég nem csak a sportról szólt

Nagyszerű pillanatok, kínos percek: a párizsi olimpia már nem csak a sportól szól, derült ki már a megnyitón. Az utolsó vacsorát parodizáló drag queen show világszerte megdöbbenést keltett. Sokak szerint mérföldkő lehet az is, hogy két női boksz kategóriát is olyan indulók nyertek, akiknek a hírek szerin Y kromoszómáik is vannak, ami a biológiában egyértelműen férfit jelent. És ott van a másik oldal, az olimpia lényege, a verseny és benne a magyar sikerek. Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője értékelték a párizsi olimpiát a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.