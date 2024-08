Újabb merényletre készülhettek Donald Trump ellen, elfogták a felbujtót

Magas rangú amerikai tisztségviselők és politikusok ellen tervezett merénylet miatt emeltek vádat egy pakisztáni férfi ellen az amerikai hatóságok – derül ki a kedden bemutatott bírósági iratokból.

Az ügyészség bírósági vádbeadványa szerint Asif Merchant, aki a feltételezés szerint az iráni kormányzattal állt kapcsolatban, abból a célból utazott áprilisban Texas államból New Yorkba, hogy ott megbízást adjon politikai gyilkosságokra, amelyeknek késő augusztusban, kora szeptemberben kellett volna megtörténniük. A vádiratban az is olvasható, hogy

a merényletek célpontjai magas rangú amerikai tisztségviselők lettek volna, köztük potenciálisan Donald Trump.

A nyomozás a republikánus elnökjelölt ellen elkövetett sikertelen merénylettel nem hozta összefüggésbe a pakisztáni férfit.

Breon Peace, New York állam keleti részének kerületi ügyésze a vádemelés kapcsán arról számolt be, hogy Asif Merchant „tengerentúli szereplők” nevében cselekedve tervezett merényleteket amerikai kormányzati tisztségviselők ellen az Egyesült Államok területén. Az iratokból az is kiderül, hogy a gyanúsítottat júliusban gyakorlatilag tettenérést követően vették őrizetbe, mielőtt megpróbálta elhagyni az Egyesült Államokat.

A férfit úgy leplezték le, hogy az általa megbízott állítólagos bérgyilkosok a Szövetségi Nyomozó Iroda fedett ügynökei voltak.

A nyomozásról nyilatkozó hatósági személyek szerint a pakisztáni férfi kiszemelt célpontjai között a politikai térfél mindkét oldaláról voltak személyiségek, nem csak Donald Trump, további neveket ugyanakkor nem említettek. Irán ENSZ-képviselete a vádemelésre azzal reagált, hogy nem kaptak tájékoztatást az ügyről az amerikai kormányzattól, és a diplomaták hozzátették, hogy

Irán érintettségének felvetése ellentmond a teheráni kormány hivatalos politikájának, miszerint jogi úton szeretné elérni Kászem Szolejmáni tábornok gyilkosainak felelősségre vonását.

Irán az amerikai kormány korábbi tisztségviselőit, köztük Donald Trumpot tartja felelősnek az Iszlám Forradalmi Gárda elitegységét irányító tábornok halálát okozó 2020-ban elkövetett teheráni légicsapásért. A teheráni kormányzat a magas rangú katonatiszt halálát követően bosszút hirdetett amerikai tisztségviselők, köztük az akkori Trump-adminisztráció több tagja, köztük a volt elnök ellen.

Kiemelt kép: Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje beszédet mond a Minnesota állambeli Harrisburgben tartott választási nagygyűlésen 2024. július 31-én. (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)