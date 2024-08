Palesztinbarát feliratot festettek Anne Frank szobrára Amszterdamban

A beszámoló szerint a Jet Schepp szobrászművész által készített Anne Frank-szobor kezét is vörös festékkel kenték be.

Az amszterdami önkormányzat közölte, a lehető leghamarabb eltávolítja a feliratot. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy az ügyben nyomozást indított, különös tekintettel az ismétlődő rongálásra. Továbbá arra kérték az esetleges tanúkat, jelentkezzenek a rendőrségen.

Az Anne Frank Alapítvány igazgatója, Ronald Leopold úgy fogalmazott:

Majd úgy folytatta: „a szobor egy fiatal lányra emlékeztet, aki tele volt ambíciókkal és álmokkal. Egy lányra, akit azért gyilkoltak meg, mert zsidó volt. A felirat ma különösen fájdalmas, épp azon a napon, amikor Anne Frankot letartóztatták, pontosan 80 évvel ezelőtt”.

Gaza protesters have desecrated the statue of Anne Frank in Amsterdam. Barbarians. pic.twitter.com/u1xwml888C

— Klaas Meijer (@klaasm67) August 4, 2024