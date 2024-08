Kiszivárgott a Sárkányok háza évadzárójából több jelenet

Az HBO Sárkányok háza évadzárójának több jelenete is kiszivárgott a TikTokra, öt nappal az epizód augusztus 4-i bemutatója előtt.

Az HBO nagy sikerű sorozatának évadzárója augusztus 4-én kerül fel a Maxra. A 2. évad fináléjának több jelenete azonban kedd este kiszivárgott a TikTokra, mindössze öt nappal az epizód bemutatása előtt – írja a Variety. Egy TikTok-fiók 14 videót és nagyjából 30 percnyi felvételt tett közzé a még nem sugárzott fináléból.

A videóknak körülbelül 50 000–100 000 megtekintése volt a cikk megjelenésének időpontjában. Körülbelül három órával a videók közzététele után a TikTok-fiókot letiltották,

de a videók már eljutottak az X-re és a Redditre is.

Az eset nem új keletű, a sorozat előző évadának fináléja a 2022 októberi adás előtt két nappal szivárgott ki. Az HBO szerint egy európai, közel-keleti vagy afrikai terjesztési partnertől származott a szivárogtatás. A Variety megkereste az HBO-t és a TikTokot az esettel kapcsolatban, de egyelőre nem kapott választ.

A Trónok harca is számos online szivárogtatást szenvedett el a nyolc évad alatt, különösen az utolsó, 8. évadban. Több epizód illegális oldalakon jelent meg, sőt, hivatalos platformokon is, mint a DirecTV Now és az Amazon Prime Video német platformja, amelyek az epizódokat a tervezett sugárzás előtt tették közzé.

Számos nemzetközi forgalmazó van, ezért szinte lehetetlen megakadályozni, hogy a Sárkányok háza megússza a szivárogtatást. Bár az HBO úgy próbálta megakadályozni ezt, hogy nem küldött előzetes epizódokat a 2. évad fináléjából újságíróknak, de ez sem volt elég.