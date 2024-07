Többeket megsebesítettek egy késelésben az angliai Southportban

A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint nyolc embert kellett szúrt sebekkel kórházba szállítani. Feltételezhetően gyerekek is vannak a sebesültek között, mert egyeseket gyerekkórházba szállítottak.

A helyi rendőrség, a Merseyside Police nem sokkal korábban beszámolt arról, hogy több sérültje van egy bűncselekménynek. Egyelőre nem világos, hogy vannak-e halálos áldozatok.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 29, 2024