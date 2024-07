Oroszország és Ukrajna drónokkal támadta egymást

Ukrajna és Oroszország ismét drónokkal támadta egymást hétfőre virradó éjszaka: Oroszország károkat jelentett, Ukrajna lelőtt drónokról és egy rakétáról számolt be.

„Károk keletkeztek egy helyi erőműben” – írta a Telegramon a közép-oroszországi Orjol régió kormányzója, Andrej Klicskov. Két drónt lelőttek Glazunovka körzetében. Médiajelentések szerint a Belgorodi területen is keletkezett drónok által okozott kár áramelosztó alállomásokban.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint összesen 39 ukrán drónt fogott el vagy semmisített meg a légvédelem, elsősorban a határ menti Kurszk, Belgorod, Brjanszk és Voronyezs régiókban. Drónokat fogtak el a Leningrádi területen is. Az ukrán légierő közleménye szerint tízból kilenc harci drónt fogtak el, valamint egy manőverező robotrepülőgépet is. Károkról nem számoltak be.

A már két éve folyó háborúban az orosz légicsapások súlyosan megrongálták az ukrán energiaellátó rendszert, ezért rendszeresen áramszünetekre kerül sor. Ukrajna újabban megkezdte oroszországi hátországi célpontok támadását, elsősorban drónokkal.