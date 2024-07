Halálos áldozatai is vannak az angliai késelésnek

Később, a két gyerek halálhíréről értesülvén Starmer televíziós nyilatkozatot adott, amelyet több adó is közvetített, és ebben kijelentette: biztos abban, hogy az egész brit társadalmat mélyen megrázta az eset.

„Iszonyatos és mélyen megdöbbentő hírek érkeztek Southportból. Gondolatban az áldozatokkal vagyok. Szeretném megköszönni a rendőrségnek és a mentőszolgálatoknak a gyors reagálást. Folyamatosan tájékoztatnak a fejleményekről” – reagált a történtekre Keir Starmer brit miniszterelnök az X-en.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 29, 2024