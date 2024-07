Tusványos: A nemzeti kisebbségek helyzete és szuverenitásvédelem

A magyar kormány soha nem kért olyat a trianoni utódállamoktól, amit ne biztosítana a Magyarországon élő kisebbségek számára, ezért most is azt kéri, hogy ők is ugyanezt biztosítsák a területeiken élő magyarok számára - szögezte le Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken az erdélyi Tusnádfürdőn. A 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor panelbeszélgetésein szó volt még a szuverenitásvédelemről, és oktatási-kulturális kérdésekről is.

Semjén Zsolt azt mondta, ha gyümölcsöző Magyarország és az utódállam kapcsolata, mint Szerbia esetében, akkor „méltó és igazságos”, hogy ebből a jó kapcsolatból a szerbiai magyarság és a magyarországi szerbség is részesüljön. Ha ellenben rossz, mint Ukrajna esetében, ebből semmilyen teher nem hárulhat a magyarországi ukrán kisebbség felé, mivel ők ebben nem felelősek. Rámutatott: a magyar kormány természetesnek tartja, hogy például a magyarországi románság egyszerre teljes jogú része a magyar, illetve a román világnak; az alkotmány kimondja, hogy a magyarországi kisebbségek államalkotó tényezők, autonómia illeti meg őket. „Például a gyulai románság Magyarországon olyan szimbólumot használ saját identitásának a kifejezésére, amilyent akar, úgy teszi ki a román zászlót, ahogy akarja, akkor énekli a román himnuszt, amikor akarja” – közölte, természetesnek tartva azt is, hogy a magyarországi románok felvegyék a román állampolgárságot. A jövőről kifejtette: megjelent „egy picike fény az alagútban” azáltal, hogy az ukrán elnök is kezd a békéről beszélni. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta: a szerbiai magyar közösség két nappal a tartományi választások kiírása előtt vesztette el vezetőjét, Pásztor Istvánt, és mégsem tört meg. A közösségi összefogásnak és a magyar kormány támogatásának köszönhetően a szerb parlamenti és tartományi választásokon is jó eredményt ért el. Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke a választásokról szólva elismerte: nem lehet sikerről beszélni, nem sikerült képviseletet szerezniük. Úgy vélte: az államfőválasztáson saját jelöltje révén a felvidéki magyarság megmutatta magát, a győztes mellé állt, és kiemelte, hogy a magyar és a szlovák kormány között nagyon jó a kapcsolat. A miniszterelnök-helyettes a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével együtt vett részt a Brüsszeli tájkép csata után című pódiumbeszélgetésen, ahol leszögezte: magyar és román érdek is az, hogy szoros együttműködés legyen a két egymásra utalt ország között, és olyan történelmi kiengesztelődés valósuljon meg Romániával is, mint Magyarország és Szerbia között. Kelemen Hunor beszámolt arról, hogy jelen volt Orbán Viktor magyar és Marcel Ciolacu román miniszerelnök pénteki megbeszélésén, és úgy értékelte: a tavalyi találkozóhoz képest látszott, hogy a „kapcsolatok javíthatók, és javulnak, és javítani is kell”. Demokrácia-deficit állapotában van ma az Európai Unió a nemzeti kisebbségek kapcsán – erről már Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó beszélt. Szili Katalin kiemelte: az európai polgároknak több mint tíz százaléka őshonos kisebbségi. Az Európai Unió politikájának a prioritásai között ugyanakkor ez a kérdés az utolsó helyen áll, lényegében nem foglalkoznak vele. Mint fogalmazott: „a kisebbségek ma az Európai Unió árnyékában vannak”. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter arról beszélt, hogy a társadalom és a gazdaság valós kihívásaira választ adó kutatásokra, innovációs fordulatra van szükség a globális szereplőkkel folytatott versenyben. A kulturális és innovációs miniszer beszámolt arról, hogy Magyarország európai innovátorrá vált, 2,5 százalékkal nőtt az innovációs teljesítménye, míg Európa egésze 8 százalékot visszaesett versenyképességben, elhaladnak mellette a keleti országok, elhalad mellette az Egyesült Államok. Egy másik beszélgetésen a tárcavezető rámutatott: a kultúra az a folyton élő kovász, amely az újabb és újabb nemzedékeket folyamatosan érleli hozzá a nemzettesthez, a minisztérium programjai pedig Kárpát-medencei dimenziót adnak a kulturális értékőrzésnek. Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b3), Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b2), Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, moderátor (b), Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora, korábbi román környezetvédelmi miniszter (b4), Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke (b5), Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke (b6) és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke (b7), Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke (b8), Orban Dusan, a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség elnöke (b9), Bihari Szabolcs, a 18 ország szervezeteit tömörítő Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke (b10) és Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke (j) a Hányadán állunk? címmel tartott hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalon a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2024. július 26-án. (Fotó: MTI/Veres Nándor)