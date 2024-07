Szökött teknős mászott a sínekre, a feje tetejére állt a vonatközlekedés Nagy-Britanniában

Az eset a dél-angliai Ascot és Bagshot közötti vasútvonalon történt július 19-én.

A síneken pihenő teknőst egy mozdonyvezető vette észre a kora esti órákban, majd azonnal értesítette a személyzetet.

Tortoise causes train delays after slowly climbing on to tracks between Ascot and Bagshot 🐢

