Mely hatalmak segíthetik a békemissziót?

Az ukrajnai háborút sokan egy proxiháborúnak tartják, amelyet a globalista Nyugat vív XXI. századi kihívóival, Oroszországgal és Kínával. Elfogadva ezt az alapvetést, a Nyugat vezető hatalmaként az USA az I. hidegháború történelmi tapasztalatai alapján két doktrína mentén alakíthatja az eseményeket: A közkeletű néven Brzezinski-doktrínának nevezett stratégia elsőként a korábbi államszocialista országokat választotta le a Szovjetunióról, majd annak összeomlása után a függetlenné vált korábbi szovjet tagköztársaságokat integrálja a Nyugat szövetségi rendszereibe. A Baltikum után most Moldova, Ukrajna, Grúzia és Örményország következne. Egy következő lépésben Belaruszt és magát Oroszországot is “demokratizálnák”, hogy Kína “egyedül maradjon”, elvégre egy Nyugat felé forduló Oroszország már nem állna Kína mellé az ENSZ BT-ben, és nem szállítana jó áron és szankciómentesen energiát és nyersanyagokat sem. E stratégia utolsó sakklépéseként már csak Kína “demokratizálása” következne. A Brzezinski-doktrína az amerikai demokraták gondolkodási mintáihoz áll közelebb.

Az angolszász globalista gondolkodás másik nagy doktrínáját Henry Kissinger neve fémjelzi és az az “ellenségem ellensége a barátom” logika alapján működik. Ebben a stratégiában az USA két potenciális riválisa közül az egyikkel kibékül, így szigetelve el a másikat. Amikor 1969-ben kínai-szovjet határvillongások miatt megromlott a két kommunista ország kapcsolata, Kissinger elindította a ping-pong diplomáciát, amiből Kína sokat profitált. A Kissinger-doktrína az amerikai republikánusokhoz áll közelebb, ezért is félnek Brüsszelben és a washingtoni Deep State soraiban attól, hogy Donald Trump lesz a következő elnök, aki az USA legalább egy kihívójával kiegyezik. Oroszországnak és Kínának is érdemi ajánlata van Trump számára, aki Kínát — az USA szempontjából helyesen — nagyobb veszélynek látja, így párhuzamos tárgyalásokkal mindkét keleti országtól engedményeket tudna kicsikarni.

Az ukrajnai háborúra a legnagyobb hatással az USA van, amelynek hadiipara főként a lőszerek és precíziós fegyverek előállításánál piacvezető. Emellett a műholdas (felderítési) adatok és digitális technológiai szolgáltatások terén játszanak amerikai cégek komoly szerepet.

Az EU-nak ebben a konfliktusban nem osztottak lapot, vagy pontosabban csak rossz lapokat osztottak. A háború örve alatt elfogadott szankciók kihúzták a német és a nyugat-európai ipar alól az üzleti modell bázisát adó olcsó vezetékes energiát, amit csak drágább és környezetszennyező módon ideszállított energiával tudnak pótolni. Az angolszász globalista elitek Trump visszatérését egy olyan “veszélynek” állítják be, amire hivatkozva az EU már öt évre előre elfogadott 50 + 20 milliárd euró hadikölcsönt Ukrajnának, a NATO pedig 1×40 milliárdról döntött, ami könnyen egy szintén öt évre szóló, 200 milliárdos hadikölcsön első részévé válhat. “Szinte mindegy is”, hogy ki lesz a következő amerikai elnök, ha az európai szövetségesek már öt évre elkötelezték magukat a háború finanszírozása mellett. A gazdasági költségek mellett Európa fizeti a háború legnagyobb társadalmi költségét is, az ukrán menekültek csak tetézték azt a lakhatási és szociális válságot, ami a kontinens vonzó nagyvárosait és agglomerációt sújtja. A növekvő terheket látva az ember azt gondolná, hogy az EU-nak elementáris érdeke a háború minél korábbi lezárása, például egy, a magyar miniszterelnök békemissziójához hasonló saját kezdeményezés elindításával. Brüsszelre a jelenlegi hatalmi viszonyok mellett sajnos nem lehet számítani.

A háború Kína számára csak rövid távon hoz kereskedelmi hasznot, stratégiailag inkább ráfizetés. Az orosz piacról az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kivonuló nyugati cégek helyét döntően kínai cégek veszik át, amelyek a 140 milliós orosz piac számos szegmensében válnak piacvezetővé. Ez egy azonnali haszon. A másik serpenyő azonban nehezebb: A szankciók és a háború miatt világszerte drágul az energia és az élelmiszer, valamint ezek eredőjeként tartósan magas marad az infláció, így kevesebb pénz marad (kínai) termékekre és szolgáltatásokra, ami nem kedvez az exportorientált kínai gazdaságnak. A globalista kórus ráadásul már hergeli a közvéleményt Kína ellen, “Nem szabad a kínai kereskedelemtől olyan függőségbe kerülnünk, mint korábban az orosz energiától!” — harsogják, ami nem sok jóval kecsegteti a megbízható minőségű és megfizethető árú termékekre vágyó fogyasztókat Nyugaton és a Globális Dél országaiban. A háború végével lassan stabilizálódnának az energia- és élelmiszerárak és az infláció is csökkenne. A nemzetközi kapcsolatok pedig a konfliktustól az együttműködés irányába mozdulnának el, ami kedvezőbb környezetet biztosít az üzleti élet számára.

Kínára tehát lehet számítani a béketárgyalásoknál, ráadásul van már kínai-brazil béketerv is.

Orbán Viktor a 80 milliós Törökországot is egy olyan partnernek tartja, amely képes befolyásolni az eseményeket. Törökország egy olyan regionális hatalom, amely a Türk Tanáccsal létrehozta “saját” térségbeli integrációját. A kisázsiai ország a nyugat-balkáni migrációs útvonal fontos állomása, amely mások mellett szomszédos a polgárháborús Szíriával, valamint a 88 milliós Iránnal és Irakkal. A Fekete-tengert a Földközi-tengerrel összekötő tengeri utat ellenőrző hatalomként a konfliktustól távol tud tartani harmadik (tengeri) hatalmakat és nyitva tudja tartani az ukrán agrárexportot, ami életfontosságú a Közel-Kelet és Afrika számára. Ankara 2022 áprilisában már eredményesen közvetített a két háborúzó fél között, így — kellő szándék esetén — ismét otthont adhatna egy békekonferenciának. Erdogan elnök világossá tette, hogy csak olyan tárgyalásnak van értelme, amelyen mindkét háborús fél részt vesz, a nyugati “békekonferencia-sorozat” kudarca után — legalábbis a szavak szintjén — már Zelenszkij ukrán elnök is hajlik erre.

Orbán Viktor békemissziója megmutatta, hogy alapjában minden félben van szándék a tárgyalásokra, ami jó kiindulási alap. Az eseményekre hatni képes három globális hatalom közül a világ kétharmadát kitevő Globális Dél érdekét is felkaroló Kína egyértelműen a béketárgyalások híve, erről szól Hszi Csin-ping elnök 12 pontos béketerve is. A globalista befolyás alatt álló EU csak érdemi fordulat esetén változtatna háborúpárti álláspontján. Ilyen fordulat lehet az amerikai elnökválasztás eredményeként Donald Trump második elnöksége, aki ha nem is 24 óra alatt, de belátható időn belül a háborútól a béke irányába fordítaná az ukrajnai konfliktust. Egy ilyen fordulatot az tenne teljessé, ha az európai szavazók a háborúpárti mainstream helyett a küszöbön álló választásokon a békepárti erőket juttatnák a legtöbb uniós tagországban kormányra. A magyar miniszterelnök békemissziója mellett az EP Patrióták Európáért formációját is érdemes ilyen szemmel nézni.

Kiemelt kép forrása: MTI