Dömötör Csaba: Kijev lépése nyomásgyakorló eszköz

Nyomásgyakorló eszköznek nevezte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára kedden feltöltött videóban azt, hogy Ukrajna korlátozza Magyarország olajimportját.

Dömötör Csaba közölte: Ukrajnában elfogadtak egy jogszabály-módosítást, amelynek alapján az orosz Lukoil olajszállítmányai nem haladhatnak át Ukrajnán keresztül Magyarország irányába.

A keletről jövő vezetékes olajimport jelentős részét a Lukoil adja, ezért a lépés rendkívül káros Magyarországnak és egyébként Szlovákiának is

– mondta az államtitkár.

Hozzáfűzte: „nincs elegendő saját olajkészletünk, az infrastruktúrát örököltük, az ország olajfüggőségét pedig nem lehet egyik napról a másikra zárójelbe tenni”; átmeneti megoldásokkal lehet ugyan orvosolni a korlátozásokat, középtávon viszont megoldás kell.

„Kijev lépése egy nyomásgyakorló eszköz, hogy végre adjuk már be a derekunkat a háborús politikában, és nem valamiféle kóbor vélemény ez, mert az ukrán törvényhozás egyik tagja ezt nyíltan ki is mondta” – fogalmazott Dömötör Csaba.

Kifejtette: „az energetikai bizottság tagja meglepő nyíltsággal azt mondta, a tiltásnak az is célja, hogy letörje Magyarország ellenállását a fegyverszállításokkal kapcsolatban; azt mondja, mindenféle diplomáciai megoldást kipróbáltak, de ezek nem működtek, és más megközelítést kell alkalmazni, mármint irányunkban”.

„Világos szavak, de nem kell elfogadnunk a zsarolást, nem fogunk változtatni azon, hogy nem akarunk belegabalyodni a háborúba”

– hangsúlyozta az államtitkár. Rámutatott: Magyarország sokféle módon segíti Ukrajnát, például már 1,3 millió menekültet engedett be, közülük több tízezren Magyarországon is maradtak, ezért több mint ötezer Ukrajnából menekült gyerek jár magyar iskolába vagy óvodába. Ukrajna területén is több mint félmillió családnak nyújt segítséget hazánk, iskolák, kórházak, rendelők felújításával, újjáépítésével – tette hozzá.

Kitért arra, hogy eddig korrekt volt az energetikai együttműködés a két ország között, például rögtön a háború kirobbanása után százezer liter üzemanyagot küldtünk, és Ukrajna a legtöbb áramot Magyarország irányából tudja importálni, júniusban ez a teljes mennyiség 42 százaléka volt. Júliusban gyorssegélyt nyújtottunk azért, hogy tudják működtetni az energiarendszerüket – Lengyelországgal és Szlovákiával együtt – folytatta Dömötör Csaba.

Úgy összegzett: „többféle módon segítettünk, annak ellenére, hogy egyre szélesebb eszköztárral próbálnak belerángatni egy olyan háborúba, ami nem is a miénk: visszatartják az uniós pénzeket, bojkottot hirdetnek a magyar elnökség rendezvényei ellen és most ezekhez csatlakozik az energiaimport korlátozás lehetősége.”

„Legalább tudjuk, hányadán állunk, és ők is jobb, ha tudják, Magyarország nem fog beállni a háborúpárti sorba” – nyomatékosította az államtitkár.