„Ő a politika Mick Jaggere!” – megérkeztek a reakciók Donald Trump michigani beszédére

„Úgy állt oda Michiganban az emberek elé, hogy nem tudta, mit várnak tőle, mégis megtartott egy két órás show-t! Ő a politika Mick Jaggere! Senki sem mondta volna meg, hogy erre az emberre egy hete rálőttek. Trump energikus, aktív, és úgy vezeti a republikánus tömböt, mintha mi sem történt volna” – mondta a Fox News műsorában Trump szombati michigani választási gyűlése után Piers Morgan brit újságíró és műsorvezető, aki szerint

Piers Morgan kiemelte: Trump két órán át beszélt úgy, hogy fenn tudta tartani a tömeg figyelmét. Az újságíró szerint ő az az ember, aki pontosan tudja, hogyan kell kommunikálni, melyik pillanatban mit kell tennie.

🚨BREAKING: RIGHTFUL PRESIDENT TRUMP’S MICHIGAN ARENA JUST REACHED MAX 20,000 CAPACITY!

HAVE YOU EVER SEEN AN ARENA THIS PACKED?!

The FAKE NEWS media definitely won’t report this.

Sure would be a shame if everyone shared this and it went viral! pic.twitter.com/EwDYf7vrTj

— Bo Loudon (@BoLoudon) July 20, 2024