Napokig is eltarthat a szolgáltatások helyreállítása: újabb hullám fenyeget a CrowdStrike-csapás után

A vállalkozások és a szolgáltatások világszerte lassan helyreállnak, miután csütörtökön és pénteken órákon keresztül hatalmas informatikai kiesés sújtotta a számítógépes rendszereket.

miután a Crowdstrike kiberbiztonsági cég hibás szoftverfrissítést adott ki, amely a Microsoft Windows-t érintette.

A Crowdstrike vezérigazgatója bocsánatot kért a fennakadásért, és közölte, hogy már kiadták a javítást, de elismerte, hogy „eltarthat egy ideig”, amíg minden rendszer újra működőképes lesz. Bár néhány légitársaság járatai kezdenek visszatérni a normális kerékvágásba, miután több ezer járatot töröltek, az üzemeltetők arra számítanak, hogy a hétvégén is lesznek késések és járattörlések.

Július 19-én, pénteken, az UTC (világidő) szerint hajnali 04:09-kor, CEST (közép-európai/nyári időszámítás) szerint 06:09-kor

amely a Windows rendszereket célozta meg – derül ki a cég blogján szombaton közzétett közleményből, melyet az abc.net.au szemlézett.

A Falcon érzékelő egy kiberbiztonsági program, amely részben automatizált védelmet nyújt a rosszindulatú szoftverekkel szemben, vírusirtó támogatást, incidensekre való reagálást és egyéb biztonsági funkciókat. A CrowdStrike szerint a kibertámadások rosszindulatú rendszerkommunikációs eszközeit célzó frissítés „logikai hibát” váltott ki, amely a Windows rendszereken az operációs rendszer összeomlásához vezetett. A MAC és Linux rendszereket használókat nem érintette a probléma.

Amikor pénteken világszerte összeomlottak a számítógépek és a technikai rendszerek, ami miatt a repülőterek leálltak, a társadalombiztosítási hivatalok bezártak és még a börtönök működése is korlátozott volt, sokak fejében egyetlen kérdés merült fel: Hogy történhetett ez meg 2024-ben?

„A legtöbb ember azt hiszi, hogy amikor eljön a világvége, akkor a mesterséges intelligencia átvesz valamilyen atomerőművet, és leállítja az áramszolgáltatást” – viccelődött Costin Raiu, egy régóta kiberbiztonsági kutató a CNN-nek. „Míg a valóságban sokkal valószínűbb, hogy valamilyen

az egymástól függő felhőrendszereket”.”

A szoftverfrissítések azt a fontos célt szolgálják, hogy számítógépek védve legyenek a hackerektől. Az ebbe a folyamatba vetett – egyesek szerint helytelen – bizalom pénteken megtört – írja a CNN.

A Windows rendszerű számítógép-felhasználók közül milliók számoltak be arról, hogy „Kék halál” jelzést láttak az eszközeiken, sok számítógép pedig újraindította önmagát. A CrowdStrike szerint bárki, aki Falcont használ a Windows 7.11-es vagy újabb verzióján, érintett lehet.

A Microsoft Windows-t – a világ egyik legnépszerűbb szoftverprogramját – futtató számítógépek összeomlottak, mert a CrowdStrike által kiadott kódfrissítés hibásan működött együtt a Windows-szal. A CrowdStrike több mint egy évtizedes működése során ugyanis a világ minden tájára kiterjesztette tevékenységét.

