Világszintű káosz: globálisan omlanak össze az informatikai rendszerek

A légitársaságoktól kezdve a pénzügyi szolgáltatásokon át a médiacsoportokig világszerte globális informatikai kiesés sújtja a vállalkozásokat, ami a szolgáltatások széles skáláján okoz hatalmas fennakadásokat.

Elsőként olyan ausztrál kiskereskedelmi vállalatokat működését érintette a probléma, mint a Woolworths és a 7-Eleven. A sydneyi repülőtér nem sokkal később közölte, hogy „globális műszaki üzemzavar” miatt akadozik a működés.

Companies around the world hit by IT outage https://t.co/YI1tDJekd6

— Financial Times (@FT) July 19, 2024